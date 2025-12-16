Language
    पूर्णिया सांसद के बेटे IPL में ; वैभव, आकाशदीप व ईशान किशन समेत बिहार के शाकिब व इजहार दिखाएंगे जलवा

    By Akshay Pandey Edited By: Vyas Chandra
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 11:08 PM (IST)

    पूर्णिया सांसद के बेटे सहित बिहार के कई खिलाड़ी IPL में अपना जलवा दिखाने के लिए तैयार हैं। वैभव, आकाशदीप और ईशान किशन जैसे नामी खिलाड़ियों के साथ शाकि ...और पढ़ें

    शाक‍िब हुसैन, इजहार व सार्थक रंजन।

    जागरण संवाददाता, पटना। इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2026) के लिए अबू धाबी में मंगलवार को संपन्न नीलामी में बिहार से जुड़े खिलाड़ियों का जलवा देखने को मिला।

    सुपौल के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मो. इजहार और गोपालगंज के तेज गेंदबाज शाकिब हुसैन को खरीदार मिले। बिहार से रणजी खेलने वाले शाकिब हुसैन को 30 लाख रुपये में सनराइजर्स हैदराबाद ने खरीदा।

    शाकिब पहले भी केकेआर के 25 सदस्यीय दल में रह चुके हैं, हालांकि वे एक भी मैच नहीं खेल पाए थे। इसी तरह प्रदेश की टीम से सैयद मुश्ताक अली ट्राफी में भाग लेने वाले मो. इजहार को मुंबई इंडियंस ने 30 लाख रुपये खर्च कर अपने दल में शामिल कर लिया।

    इसके अलावा केकेआर ने रोहतास के आकाशदीप को एक करोड़ में खरीदा। भारतीय टीम के सदस्य रहे आकाशदीप पश्चिम बंगाल से घरेलू क्रिकेट खेलते हैं। उन्‍होंने एक दिन पहले ही अपना जन्‍मदिन मनाया है। 

    पप्‍पू यादव के बेटे केकेआर में 


    पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव (Purnia MP Pappu Yadav) के पुत्र सार्थक रंजन को पहली बार आइपीएल में खरीदार मिला। केकेआर ने सार्थक को 30 लाख रुपये मिले। वे दिल्ली से घरेलू क्रिकेट खेलते हैं।

    उन्होंने 2016 से दिल्ली की तरफ से खेलना शुरू किया था। पटना ईशान किशन को सनराइजर्स हैदराबाद ने और समस्तीपुर के वैभव सूर्यवंशी राजस्थान रायल्स ने रिटेन किया है।

    खिलाड़ियों की मेहनत रंग लाईः बीसीए अध्यक्ष

    इजहार और शाकिब हुसैन को आइपीएल में खरीदार मिलने पर बिहार क्रिकेट एसोसिएशन (BCA) के अध्यक्ष हर्षवर्धन ने हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि यह चयन उनकी निरंतर मेहनत, अनुशासन और खेल के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतिफल है।

    दोनों खिलाड़ियों ने स्पष्ट किया है कि बिहार क्रिकेट बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। बीसीए अध्यक्ष ने उम्मीद जताई कि आने वाले समय में और भी खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे।