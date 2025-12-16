पूर्णिया सांसद के बेटे IPL में ; वैभव, आकाशदीप व ईशान किशन समेत बिहार के शाकिब व इजहार दिखाएंगे जलवा

जागरण संवाददाता, पटना। इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2026) के लिए अबू धाबी में मंगलवार को संपन्न नीलामी में बिहार से जुड़े खिलाड़ियों का जलवा देखने को मिला। सुपौल के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मो. इजहार और गोपालगंज के तेज गेंदबाज शाकिब हुसैन को खरीदार मिले। बिहार से रणजी खेलने वाले शाकिब हुसैन को 30 लाख रुपये में सनराइजर्स हैदराबाद ने खरीदा। शाकिब पहले भी केकेआर के 25 सदस्यीय दल में रह चुके हैं, हालांकि वे एक भी मैच नहीं खेल पाए थे। इसी तरह प्रदेश की टीम से सैयद मुश्ताक अली ट्राफी में भाग लेने वाले मो. इजहार को मुंबई इंडियंस ने 30 लाख रुपये खर्च कर अपने दल में शामिल कर लिया।

इसके अलावा केकेआर ने रोहतास के आकाशदीप को एक करोड़ में खरीदा। भारतीय टीम के सदस्य रहे आकाशदीप पश्चिम बंगाल से घरेलू क्रिकेट खेलते हैं। उन्‍होंने एक दिन पहले ही अपना जन्‍मदिन मनाया है। पप्‍पू यादव के बेटे केकेआर में

पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव (Purnia MP Pappu Yadav) के पुत्र सार्थक रंजन को पहली बार आइपीएल में खरीदार मिला। केकेआर ने सार्थक को 30 लाख रुपये मिले। वे दिल्ली से घरेलू क्रिकेट खेलते हैं।