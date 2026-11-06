पटना-दानापुर समेत कई स्टेशनों पर 16 से 26 नवंबर तक प्लेटफॉर्म टिकट बंद, रेलवे ने क्यों लिया ऐसा फैसला

जागरण संवाददाता, पटना। छठ महापर्व के बाद घर लौटने वाले यात्रियों की संभावित भीड़ को देखते हुए रेलवे ने स्टेशनों पर भीड़ नियंत्रण की तैयारी तेज कर दी है।

पूर्व मध्य रेल ने 16 से 26 नवंबर तक चिह्नित प्रमुख स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री बंद रखने का निर्णय लिया है। इस दौरान पटना जंक्शन, राजेंद्र नगर टर्मिनल, पाटलिपुत्र और दानापुर स्टेशन पर भी यात्रियों के परिजनों को प्लेटफॉर्म टिकट नहीं मिलेंगे।