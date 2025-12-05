Bihar: कामचोरी पड़ गई भारी, मंत्री ने PHED के 40 इंजीनियरों पर ले लिया एक्शन, अब देना होगा जवाब
राज्य ब्यूरो, पटना। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (PHED) की रैंकिंग में सबसे कमतर पाए गए पांच कार्यपालक अभियंताओं (Executive Engineer), 10 सहायक अभियंताओं (Assistant Engineer) और 25 कनीय अभियंताओं (J) का वेतन पर तत्काल प्रभाव से रोक का निर्णय लिया गया है।
विभागीय मंत्री संजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में शुक्रवार को मुजफ्फरपुर प्रक्षेत्र अंतर्गत कुल 54 लोक स्वास्थ्य प्रमंडलों की जलापूर्ति परियोजनाओंं की समीक्षा की गई। उसी दौरान यह निर्णय लिया गया।
पांच कार्यपालक अभियंता, 10 सहायक अभियंता और 25 कनीय अभियंता
सभी से स्पष्टीकरण मांगा गया है और उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई का निर्णय हुआ है। उल्लेखनीय है कि दो दिन पहले भी असंतोषजनक कार्य करने वाले एक कार्यपालक अभियंता, चार सहायक अभियंता और 05 कनीय अभियंताओं के विरुद्ध कार्रवाई हो चुकी है।
उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों को प्रोत्साहन एवं सम्मान देने की व्यवस्था भी विभाग द्वारा की जा रही है। मंत्री को रैंकिंग प्रणाली की जानकारी दी गई, जिसके आधार पर कार्यपालक अभियंताओं, सहायक अभियंताओं और कनीय अभियंताओं के कार्य निष्पादन का नियमित मूल्यांकन हो रहा है।
हाउस कनेक्शन की प्रगति, हैंड पंप मरम्मत एवं वार्ड कवरेज आदि की भी समीक्षा हुई। मंत्री ने पंचायती राज विभाग से हस्तांतरित योजनाओं के छूटे हुए टोलों से संबंधित टेंडरों को भी शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया।
उन्हें बताया गया कि मुजफ्फरपुर परिक्षेत्र में कुल 51,699 जलापूर्ति योजनाएं चालू हैं। कुल 20,451 शिकायतों में से 19,278 का निष्पादन किया जा चुका है।
लापरवाही पर की जाएगी कठोर कार्रवाई
मंत्री ने चेतावनी दी कि लापरवाही को गंभीर कदाचार माना जाएगा और दोषी अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। ठीकेदारों द्वारा जरा-सी भी लापरवाही सामने आए तो तुरंत कड़ी कार्रवाई की जाए।
उन्हें डिबार करें या काली सूची में डालें। विभागीय सचिव पंकज कुमार पाल, विशेष सचिव संजीव कुमार, अभियंता प्रमुख नित्यानंद प्रसाद एवं मुजफ्फरपुर प्रक्षेत्र के क्षेत्रीय अधिकारी भी उपस्थित रहे।
