राज्य ब्यूरो, पटना। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (PHED) की रैंकिंग में सबसे कमतर पाए गए पांच कार्यपालक अभियंताओं (Executive Engineer), 10 सहायक अभियंताओं (Assistant Engineer) और 25 कनीय अभियंताओं (J) का वेतन पर तत्काल प्रभाव से रोक का निर्णय लिया गया है।

विभागीय मंत्री संजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में शुक्रवार को मुजफ्फरपुर प्रक्षेत्र अंतर्गत कुल 54 लोक स्वास्थ्य प्रमंडलों की जलापूर्ति परियोजनाओंं की समीक्षा की गई। उसी दौरान यह निर्णय लिया गया। पांच कार्यपालक अभियंता, 10 सहायक अभियंता और 25 कनीय अभियंता सभी से स्पष्टीकरण मांगा गया है और उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई का निर्णय हुआ है। उल्लेखनीय है कि दो दिन पहले भी असंतोषजनक कार्य करने वाले एक कार्यपालक अभियंता, चार सहायक अभियंता और 05 कनीय अभियंताओं के विरुद्ध कार्रवाई हो चुकी है।

उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों को प्रोत्साहन एवं सम्मान देने की व्यवस्था भी विभाग द्वारा की जा रही है। मंत्री को रैंकिंग प्रणाली की जानकारी दी गई, जिसके आधार पर कार्यपालक अभियंताओं, सहायक अभियंताओं और कनीय अभियंताओं के कार्य निष्पादन का नियमित मूल्यांकन हो रहा है।