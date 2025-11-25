राज्य ब्यूरो, पटना। पहली बार मंत्री बनाए गए संजय कुमार सिंह (Minister Sanjay Kumar Singh) ने मंगलवार को लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (PHED) का कार्यभार संभाल लिया। इसी के साथ उन्होंने स्वच्छ एवं गुणवत्तापूर्ण पेयजल की उपलब्धता को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। पदभार ग्रहण के उपरांत विभागीय सचिव पंकज कुमार पाल ने उन्हें ग्रामीण पेयजल आपूर्ति, गुणवत्ता-प्रभावित क्षेत्रों में चल रही परियोजनाएं, जल-गुणवत्ता परीक्षण व्यवस्था और मानीटरिंग तंत्र की पीपीटी से जानकारी दी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

संजय ने कहा कि सरकार का लक्ष्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार तक स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना है। इस दिशा में हर घर नल का जल योजना को और भी सुदृढ़ करने तथा छूटे हुए टोलों में जल्द से जल्द जलापूर्ति योजनाओं का संचालन प्रारंभ करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

उन्होंने विभाग के आगामी वर्षों के रोडमैप, पाइपलाइन विस्तार, जलमीनारों की स्थिति और जल-गुणवत्ता प्रयोगशालाओं की क्षमता वृद्धि पर भी जानकारी प्राप्त की। अभियंता प्रमुख नित्यानंद प्रसाद, अभय कुमार आदि उपस्थित रहे। रामकृपाल बोले, सर्वाेच्च प्राथमिकता है किसानों की आय में वृद्धि रामकृपाल यादव ने सोमवार को कृषि विभाग के मुखिया का दायित्व संभाल लिया। प्रधान सचिव पंकज कुमार सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने उनका स्वागत किया और विभागीय योजनाओं से अवगत कराया।