हर महीने 10 तारीख तक आ जाएगी बुजुर्गों की पेंशन, बिहार सरकार ने तय की प्राथमिकता  

राज्य ब्यूरो, पटना। वृद्धजन पेंशन योजना को समाज कल्याण विभाग ने अपनी प्राथमिकता सूची में शामिल कर लिया है। इसके तहत यह लक्ष्य तय किया गया है कि हर हाल में महीने की 10 तारीख तक वृद्धजन पेंशन योजना की राशि लाभुकों के खाते में चली जाए। अगर किसी वजह से यह राशि किसी जिले में नहीं पहुंचती है, तो इसकी जवाबदेही तय की जाएगी।

वृद्धजन पेंशन योजना की सूची में 1.13 करोड़ लोग चुनाव के पहले सरकार ने वृद्धजन पेंशन योजना की राशि को 400 से बढ़ाकर 1100 रुपये कर दिया था। दो बार मुख्यमंत्री ने स्वयं वृद्धजन पेंशन योजना की राशि को डीबीटी किया। इसके बाद वृद्धजन पेंशन योजना के लिए आवेदन देने वालों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है।

हर माह आवेदन करने वालों की संख्या बढ़ रही है। समाज कल्याण विभाग से मिली आधिकारिक जानकारी के अनुसार अब तक 1.13 करोड़ लोगों को वृद्धजन पेंशन योजना के तहत प्रति माह 1100 रुपये की राशि मिल रही। किस जिले से कितने आवेदन आए और उनके निष्पादन की मॉनीटरिंग मुख्यालय के स्तर से इसकी मानीटरिंग की जाएगी कि किस जिले से वृद्धजन पेंशन योजना के कितने आवेदन आ रहे और उसके निष्पादन की क्या गति है। इसकी नियमित रिपोर्ट बननी है। उच्च स्तर पर इसे देखा जा रहा।

जिनके पेंशन बंद हो गए, उन्हें शुरू कराने की कवायद चुनाव के पहले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समाज कल्याण विभाग को यह निर्देश दिया था कि जिन लोगों के पेंशन बंद हो गए हैं, उनके पेंशन को शुरू कराया जाए। कई मामले इस तरह के हैं कि सत्यापन के क्रम में वृद्धों की अंगुलियां काम नहीं कर रही थी।