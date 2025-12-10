Bihar AQI Level: पटना सहित 10 शहरों की हवा बहुत खराब, प्रदेश में 335 AQI के साथ समनपुरा सबसे प्रदूषित
जागरण संवाददाता, पटना। पटना सहित 10 शहरों की हवा दूसरे दिन भी खराब श्रेणी में रही । पटना, आरा, बेगूसराय, भागलपुर, बिहारशरीफ, बक्सर, छपरा, हाजीपुर, मुंगेर, राजगीर की हवा को खराब श्रेणी में रखा गया है।
सबसे प्रदूषित शहरों में राजधानी के समनपुरा में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 335 एवं 276 एक्यूआई के साथ मुंगेर की हवा सबसे अधिक प्रदूषित रही। प्रदेश में 93 एक्यूआई के साथ समस्तीपुर की हवा स्वच्छ रही।
राजधानी के दानापुर में 225, तारामंडल में 274, मुरादपुर में 198, एवं राजवंशी नगर में 179 एक्यूआई दर्ज किया गया। राजधानी के समनपुरा की हवा सबसे खराब श्रेणी में रहने के कारण इसे रेड (लाल) जोन में रखा गया।
घटता बढ़ता रहता है प्रदूषण का स्तर
सर्द दिनों में तापमान में गिरावट आने के साथ हवा का घनत्व बढ़ता है। मौसम विज्ञानी के अनुसार हवा में घनत्व बढ़ने और तापमान कम होने के कारण प्रदूषित हवा नीचे रह जाती है। ऐसे में वह धुंध की तरह दिखती है। कई जगहों पर प्रदूषण का स्तर घटता-बढ़ता रहता है। प्रदेश की भौगोलिक संरचना के आधार पर शहर की वायु गुणवत्ता प्रभावित होती है।
मिट्टी ठोस नहीं होने के कारण हवा में धूलकण की मात्रा अधिक हो जाती है। गर्म हवा ऊपर उठने के साथ ठंडी हवा नीचे आती है। इससे वायुमंडल में व्याप्त धूकलण जमा होने लगते हैं।
पश्चिमी हवा में व्याप्त धूलकणों की वजह से शहर की वायु गुणवत्ता पर असर पड़ता है। इसके अलावा अलग-अलग जगहों पर हो रहे निर्माण कार्य के कारण हवा का स्तर खराब होता है। अलग-अलग जगहों पर लगातार सड़कों पर पानी का छिड़काव कर हवा को स्वच्छ रखा जा सकता है।
प्रमुख शहरों का वायु गुणवत्ता सूचकांक
|शहर
|AQI
|स्तर
|मुंगेर
|276
|बेहद खराब
|आरा
|272
|बेहद खराब
|भागलपुर
|271
|बेहद खराब
|बिहारशरीफ
|267
|बेहद खराब
|राजगीर
|260
|बेहद खराब
|छपरा
|254
|खराब
|बक्सर
|248
|खराब
|हाजीपुर
|222
|खराब
|पटना
|215
|खराब
|सासाराम
|195
|मध्यम
|सहरसा
|190
|मध्यम
|गया
|168
|मध्यम
|मुजफ्फरपुर
|156
|मध्यम
|मोतिहारी
|150
|संतोषजनक
|बेतिया
|148
|संतोषजनक
|सिवान
|146
|संतोषजनक
|किशनगंज
|145
|संतोषजनक
|बेगूसराय
|117
|संतोषजनक
|समस्तीपुर
|93
|अच्छा
वायु गुणवत्ता की श्रेणी
|श्रेणी
|AQI मान
|प्रभाव
|अच्छा
|0 - 50
|हवा की गुणवत्ता अच्छी है, कोई खतरा नहीं
|संतोषजनक
|51 - 100
|हल्का प्रदूषण, संवेदनशील लोगों को सावधानी बरतें
|मध्यम प्रदूषित
|101 - 200
|संवेदनशील लोग असुविधा महसूस कर सकते हैं
|खराब
|201 - 300
|सभी लोगों को सांस की तकलीफ हो सकती है
|बहुत खराब
|301 - 400
|लंबे संपर्क से गंभीर स्वास्थ्य प्रभाव
|गंभीर
|401 - 500
|स्वास्थ्य के लिए खतरनाक, आपातकालीन स्थिति
