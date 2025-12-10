Bihar AQI Level: पटना सहित 10 शहरों की हवा बहुत खराब, प्रदेश में 335 AQI के साथ समनपुरा सबसे प्रदूषित

जागरण संवाददाता, पटना। पटना सहित 10 शहरों की हवा दूसरे दिन भी खराब श्रेणी में रही । पटना, आरा, बेगूसराय, भागलपुर, बिहारशरीफ, बक्सर, छपरा, हाजीपुर, मुंगेर, राजगीर की हवा को खराब श्रेणी में रखा गया है।

सबसे प्रदूषित शहरों में राजधानी के समनपुरा में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 335 एवं 276 एक्यूआई के साथ मुंगेर की हवा सबसे अधिक प्रदूषित रही। प्रदेश में 93 एक्यूआई के साथ समस्तीपुर की हवा स्वच्छ रही।

राजधानी के दानापुर में 225, तारामंडल में 274, मुरादपुर में 198, एवं राजवंशी नगर में 179 एक्यूआई दर्ज किया गया। राजधानी के समनपुरा की हवा सबसे खराब श्रेणी में रहने के कारण इसे रेड (लाल) जोन में रखा गया।

घटता बढ़ता रहता है प्रदूषण का स्तर

सर्द दिनों में तापमान में गिरावट आने के साथ हवा का घनत्व बढ़ता है। मौसम विज्ञानी के अनुसार हवा में घनत्व बढ़ने और तापमान कम होने के कारण प्रदूषित हवा नीचे रह जाती है। ऐसे में वह धुंध की तरह दिखती है। कई जगहों पर प्रदूषण का स्तर घटता-बढ़ता रहता है। प्रदेश की भौगोलिक संरचना के आधार पर शहर की वायु गुणवत्ता प्रभावित होती है।