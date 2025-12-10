Language
    Bihar AQI Level: पटना सहित 10 शहरों की हवा बहुत खराब, प्रदेश में 335 AQI के साथ समनपुरा सबसे प्रदूषित

    By Prabhat Ranjan Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 06:01 AM (IST)

    बिहार में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। पटना समेत दस शहरों की हवा 'बहुत खराब' श्रेणी में पहुंच गई है। समनपुरा 335 AQI के साथ सबसे प्रदूषित इलाका रह ...और पढ़ें

    प्रदेश में 335 एक्यूआइ के साथ समनपुरा की हवा सबसे प्रदूषित। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, पटना। पटना सहित 10 शहरों की हवा दूसरे दिन भी खराब श्रेणी में रही । पटना, आरा, बेगूसराय, भागलपुर, बिहारशरीफ, बक्सर, छपरा, हाजीपुर, मुंगेर, राजगीर की हवा को खराब श्रेणी में रखा गया है।

    सबसे प्रदूषित शहरों में राजधानी के समनपुरा में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 335 एवं 276 एक्यूआई के साथ मुंगेर की हवा सबसे अधिक प्रदूषित रही। प्रदेश में 93 एक्यूआई के साथ समस्तीपुर की हवा स्वच्छ रही।

    राजधानी के दानापुर में 225, तारामंडल में 274, मुरादपुर में 198, एवं राजवंशी नगर में 179 एक्यूआई दर्ज किया गया। राजधानी के समनपुरा की हवा सबसे खराब श्रेणी में रहने के कारण इसे रेड (लाल) जोन में रखा गया।

    घटता बढ़ता रहता है प्रदूषण का स्तर

    सर्द दिनों में तापमान में गिरावट आने के साथ हवा का घनत्व बढ़ता है। मौसम विज्ञानी के अनुसार हवा में घनत्व बढ़ने और तापमान कम होने के कारण प्रदूषित हवा नीचे रह जाती है। ऐसे में वह धुंध की तरह दिखती है। कई जगहों पर प्रदूषण का स्तर घटता-बढ़ता रहता है। प्रदेश की भौगोलिक संरचना के आधार पर शहर की वायु गुणवत्ता प्रभावित होती है।

    मिट्टी ठोस नहीं होने के कारण हवा में धूलकण की मात्रा अधिक हो जाती है। गर्म हवा ऊपर उठने के साथ ठंडी हवा नीचे आती है। इससे वायुमंडल में व्याप्त धूकलण जमा होने लगते हैं।

    पश्चिमी हवा में व्याप्त धूलकणों की वजह से शहर की वायु गुणवत्ता पर असर पड़ता है। इसके अलावा अलग-अलग जगहों पर हो रहे निर्माण कार्य के कारण हवा का स्तर खराब होता है। अलग-अलग जगहों पर लगातार सड़कों पर पानी का छिड़काव कर हवा को स्वच्छ रखा जा सकता है।

    प्रमुख शहरों का वायु गुणवत्ता सूचकांक

    शहर AQI स्तर
    मुंगेर 276 बेहद खराब
    आरा 272 बेहद खराब
    भागलपुर 271 बेहद खराब
    बिहारशरीफ 267 बेहद खराब
    राजगीर 260 बेहद खराब
    छपरा 254 खराब
    बक्सर 248 खराब
    हाजीपुर 222 खराब
    पटना 215 खराब
    सासाराम 195 मध्यम
    सहरसा 190 मध्यम
    गया 168 मध्यम
    मुजफ्फरपुर 156 मध्यम
    मोतिहारी 150 संतोषजनक
    बेतिया 148 संतोषजनक
    सिवान 146 संतोषजनक
    किशनगंज 145 संतोषजनक
    बेगूसराय 117 संतोषजनक
    समस्तीपुर 93 अच्छा

    वायु गुणवत्ता की श्रेणी

     
    श्रेणी AQI मान प्रभाव
    अच्छा 0 - 50 हवा की गुणवत्ता अच्छी है, कोई खतरा नहीं
    संतोषजनक 51 - 100 हल्का प्रदूषण, संवेदनशील लोगों को सावधानी बरतें
    मध्यम प्रदूषित 101 - 200 संवेदनशील लोग असुविधा महसूस कर सकते हैं
    खराब 201 - 300 सभी लोगों को सांस की तकलीफ हो सकती है
    बहुत खराब 301 - 400 लंबे संपर्क से गंभीर स्वास्थ्य प्रभाव
    गंभीर 401 - 500 स्वास्थ्य के लिए खतरनाक, आपातकालीन स्थिति