Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    परीक्षा पर चर्चा के 9वें संस्करण की तैयारी शुरू: PM मोदी स्कूली बच्चों से करेंगे संवाद, बिहार से भेजे जाएंगे 130 सवाल

    By Bhuwaneshwar Vatsyayan Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 07:07 AM (IST)

    परीक्षा पर चर्चा के 9वें संस्करण की तैयारी शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी जल्द ही स्कूली बच्चों से संवाद करेंगे। इस वर्ष बिहार से 130 सवाल भेजे जाएं ...और पढ़ें

    Hero Image

    फोटो जागरण

    राज्प ब्यूरो, पटना। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नए साल में स्कूली बच्चों के साथ संवाद करेंगे। बच्चों के साथ किया जाने वाला संवाद परीक्षा से जुड़े मुद्दों पर होगा। संवाद में बच्चे प्रधानमंत्री से सवाल भी पूछ सकेंगे। बच्चों द्वारा तैयार किये जाने वाले सवालों में से 130 चुनिंदे सवाल राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा चुने जाएंगे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसके लिए परिषद द्वारा व्याख्याताओं की टीम गठित की जाएगी। चयनित सवाल राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद (एनसीईआरटी) को भेजे जाएंगे। उनमें से कुछ प्रश्नों का चयन राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद द्वारा किया जाएगा।

    प्रधानमंत्री द्वारा बच्चों के साथ संवाद परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के नौवें संस्करण में किया जाएगा। इसमें सहभागिता को लेकर पोर्टल के माध्यम से आनलाइन प्रतियोगिता चल रही है। इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जा रहे हैं।

    यह प्रतियोगिता 11 जनवरी तक चलेगी। इसमें छठी से 12वीं कक्षा के बच्चों के साथ ही शिक्षक एवं अभिभावक भी शामिल हो सकते हैं। प्रतिभागियों को प्रमाण-पत्र जारी किए जाएंगे।

    परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के नौवें संस्करण में चयनित बच्चों के साथ ही चयनित शिक्षकों और अभिभावकों के साथ भी प्रधानमंत्री द्वारा संवाद किया जाना है। इस बाबत भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा सभी राज्यों को निर्देश दिए गए हैं।

    इसके अनुपालन को लेकर राज्य सरकार के शिक्षा सचिव दिनेश कुमार द्वारा राज्य के सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। प्रतिभागिता के लिए छठी से 12वीं कक्षा के बच्चों के साथ ही शिक्षकों के लक्ष्य भी जिलों को दिए गए हैं।

    इसमें सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के छठी से 12वीं कक्षा के बच्चे होंगे। इसके लिए जिला स्तर पर जिला शिक्षा पदाधिकारी को जिला स्तरीय नोडल पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (समग्र शिक्षा) को सहायक नोडल पदाधिकारी बनाया गया है।