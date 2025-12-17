ड‍िज‍िटल डेस्‍क, पटना। Bihar Panchayat Chunav 2026: बिहार पंचायत चुनाव 2026 को लेकर राज्‍य निर्वाचन आयोग ने स्‍थ‍ित‍ि स्‍पष्‍ट की है। इसमें समय से पूर्व चुनाव, आरक्षण एवं ईवीएम को लेकर आयोग के संयुक्‍त निर्वाचन आयुक्‍त ने प्रेस विज्ञप्‍त‍ि जारी कर जानकारी दी है।

आयोग ने कहा है क‍ि सोशल मीडिया के माध्‍यम से आम चुनाव की अवध‍ि तथा विभ‍िन्‍न पदों के आरक्षण के संबंध में भ्रम की स्‍थ‍िति उत्‍पन्‍न की जा रही है। जहां तक कार्यकाल समाप्‍त‍ि के पूर्व चुनाव की बात है तो बता दें इससे पहले का चुनाव 2021 में अगस्‍त से दिसंबर तक संपन्‍न कराया गया था। निर्वाचित प्रत‍िनिधियों का शपथ दिसंबर के अंतिम सप्‍ताह से जनवरी 2022 के पहले सप्‍ताह तक संपन्‍न कराया गया था। इसको देखते हुए आगामी चुनाव 2026 में कार्यकाल समाप्‍त‍ि यानि दिसंबर के पहले ससमय संपन्‍न कराए जाएंगे। मल्‍टी पोस्‍ट ईवीएम से होगा चुनाव आयोग ने कहा है क‍ि ग्राम पंचायत सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, ग्राम कचहरी सरपंच एवं पंच के निर्वाचन हेतु मतदान मल्टी पोस्ट ईवीएम से संपन्‍न कराए जाने के लिए राज्‍य सरकार ने नीत‍िगत निर्णय लिए हैं।

आरक्षण के संबंध में स्‍पष्‍ट किया गया है कि बिहार पंचायत अधिनियम, 2006 की धारा 13, 38, 65 एवं 91 के तहत क्रमशःमुखिया, सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, ग्राम कचहरी सरपंच व पंच के पदों का आरक्षण का कार्य सम्पन्न किये जाने का प्रवि‍धान है।