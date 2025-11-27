बिहार पंचायत चुनाव 2026: ओबीसी आरक्षण पर फंस सकता है पेच, SC के ट्रिपल टेस्ट का पालन अनिवार्य

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार में वर्ष 2026 में होने वाले पंचायत चुनाव से पहले ओबीसी आरक्षण को लेकर स्थिति उलझती दिख रही है। ऐसी ही स्थिति वर्ष 2022 के नगर निकाय चुनाव के समय बनी थी। उस समय राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप अंतिम समय में त्रिस्तरीय जांच की प्रक्रिया पूरी करानी पड़ी थी, ताकि नगर निकायों में ओबीसी आरक्षण लागू किया जा सके।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पंचायत चुनावों में अभी पर्याप्त समय है, इसलिए विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार चाहे तो समय रहते यह प्रक्रिया बिना किसी दबाव के पूरी कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने के कृष्णामूर्ति बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में स्थानीय निकायों में ओबीसी आरक्षण को वैध एवं संवैधानिक बनाने के लिए ट्रिपल टेस्ट का फॉर्मूला तय किया है। इसके तहत किसी भी राज्य सरकार को ओबीसी आरक्षण लागू करने से पहले तीन अनिवार्य शर्तें पूरी करनी होती हैं।

पहली शर्त: समर्पित आयोग का गठन सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार त्रिस्तरीय जांच पूर्ण कराने के लिए राज्य सरकार को स्थानीय निकायों में ओबीसी की राजनीतिक सहभागिता एवं उनके सामाजिक-शैक्षिक पिछड़ेपन का अध्ययन कराने के लिए एक अलग स्वतंत्र आयोग बनाना होगा।

यह आयोग केवल स्थानीय निकायों के लिए ही डेटा एकत्र करेगा। आयोग गांव-गांव एवं पंचायत स्तर पर वास्तविक ओबीसी आबादी, उनकी शिक्षा-सामाजिक स्थिति के साथ ही अब तक मिले राजनीतिक प्रतिनिधित्व की विस्तृत जांच करेगा। दूसरी शर्त: आयोग की विस्तृत रिपोर्ट त्रिस्तरीय जांच के दूसरे चरण में आयोग अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगा। रिपोर्ट में यह स्पष्ट उल्लेख होगा कि किस पंचायत में ओबीसी की कितनी आबादी है, वहां उनका प्रतिनिधित्व कितना है और किस स्तर पर कितना आरक्षण वाजिब होगा।