    बिहार में आयोग अप्रैल तक करा सकता है त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव, 1200 से ज्यादा पद खाली

    By Raman Shukla Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 09:00 PM (IST)

    राज्य निर्वाचन आयोग अगले साल अप्रैल तक त्रिस्तरीय पंचायत और ग्राम कचहरी के उप चुनाव की तैयारी कर रहा है, क्योंकि वर्तमान में 1200 से ज्यादा पद खाली हैं। आयोग जल्द ही मतदाता सूची मांगेगा और दावा-आपत्ति की प्रक्रिया शुरू करेगा। 

    अप्रैल तक हो सकते हैं पंचायत उपचुनाव। (जागरण)

    राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य निर्वाचन आयोग अगले वर्ष अप्रैल तक एक बार और त्रिस्तरीय पंचायत एवं ग्राम कचहरी उप चुनाव कराने की तैयारी कर रहा है। वर्तमान में विभिन्न श्रेणी के 1200 से अधिक पद रिक्त होने का अनुमान है। हालांकि अभी तक जिलों से रिक्त पदों अंतिम सूची नहीं मंगाई गई है।

    अब शीघ्र ही उप चुनाव कराने के लिए मतदाता सूची की मांग भारत निर्वाचन आयोग करने की तैयारी है। मतदाता सूची मिलने के उपरांत आयोग द्वारा उसका विखंडन वार्डवार, पंचायतवार, प्रखंडवार एवं जिलेवार कराया जाएगा।

    इसके उपरांत हर निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं से दावा-आपत्ति की मांग की जाएगी। आयोग के अनुसार ज्यादातर पद जनप्रतिनिधियों के निधन, अयोग्य घोषित होने एवं त्याग पत्र देने के कारण रिक्त हैं। आयोग के प्रविधान में अधिकतम छह महीने में रिक्त पद चुनाव कराने की व्यवस्था है। इसी को ध्यान में रखते हुए उप चुनाव कराने की पहल की जा रही है।

    विदित हो की 2022 के उपरांत अभी तक दो बार राज्य निर्वाचन आयोग त्रिस्तरीय पंचायत उप चुनाव करा चुका है। दिसंबर 2021 में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में निर्वाचित ढाई लाख से अधिक जन प्रतिनिधियों का कार्यकाल दिसंबर 2026 में पूरा हो रहा है।

    बता दें कि वर्ष 2021 में पंचायत आम चुनाव 10 चरणों में कराया गया था। दिसंबर 2021 में निर्वाचित मुखिया, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्यों द्वारा पहली बैठक में ही शपथ ग्रहण कर लिया गया था जबकि उप मुखिया व उप सरपंच के शपथ ग्रहण की तिथि आयोग ने 24 दिसंबर से 31 दिसंबर 2021 निर्धारित की थी।

    इसी प्रकार से प्रमुख एवं जिला परिषद अध्यक्ष पद के लिए शपथ ग्रहण 27 दिसंबर 2021 से तीन जनवरी 2022 तक निर्धारित की गई थी।