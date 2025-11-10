Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Delhi Blast: दिल्ली धमाके के बाद बिहार में हाई अलर्ट, संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी

    By Pawan Mishra Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 10:13 PM (IST)

    दिल्ली के फरीदाबाद में विस्फोटक बरामद होने और चांदनी मार्केट में धमाके के बाद पटना समेत पूरे बिहार में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशनों और सड़कों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वाहनों की सघन जांच की जा रही है और नागरिकों से सतर्क रहने की अपील की गई है। संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत देने को कहा गया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    दिल्ली धमाके के बाद बिहार में हाई अलर्ट, संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी

    जागरण संवाददाता, पटना। दिल्ली से सटे हरियाणा के फरीदाबाद में सोमवार सुबह करीब 2500 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री बरामद होने व शाम को लाल किला के पास चांदनी मार्केट में चलती कार में धमाके में 10 लोगों की मौत के बाद राजधानी समेत प्रदेश में सतर्कता बढ़ा दी गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पटना एयरपोर्ट और पटना जंक्शन समेत सभी रेलवे स्टेशनों के अलावा सड़कों पर वाहनों की सघन जांच का अभियान चलाया गया। भीड़भाड़ व संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है।

    जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एसएम ने कहा कि एहतियात के तौर पर सभी नागरिकों से सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना देने की अपील की गई है।

    पटना एयरपोर्ट के सभी प्रवेश द्वारों पर सघन जांच की जा रही है। यात्रियों और वाहनों की कड़ी तलाशी ली जा रही है। एयरपोर्ट परिसर में वाच टावरों से निगरानी बढ़ा दी गई है और श्वान दस्ते की मदद से पूरे परिसर की जांच की जा रही है। वहीं, रेलवे ने सभी स्टेशनों पर सुरक्षा के लिए हाईअलर्ट जारी कर दिया है।

    पटना जंक्शन को सबसे संवेदनशील मानते हुए जीआरपी और आरपीएफ की संयुक्त टीमों लगातार गश्त कर रही है। इसके साथ ही राजेंद्र नगर टर्मिनल, पाटलिपुत्र स्टेशन और दानापुर स्टेशन पर भी सुरक्षा सख्त कर दी गई है। सभी वीआईपी और सुपरफास्ट ट्रेनों में संदिग्ध यात्रियों की जांच की जा रही है।

    वाहनों की सघन जांच में तेजी:

    रेंज आईजी जितेंद्र राणा ने बताया कि दिल्ली धमाके को देखते हुए सभी पुलिस अधिकारियों को सतर्क किया गया है। वाहनों की जांच के साथ पुलिस को भीड़भाड़ वाले बाजारों, सार्वजनिक स्थलों और संवेदनशील इलाकों में गश्त बढ़ाने काे कहा गया है।

    संदिग्धों की तलाश में वाहनों की सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। सार्वजनिक स्थल, धार्मिक स्थान, माल, बस अड्डे और अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिसकर्मी और बम निरोधक दस्ता लगातार जांच कर रहे हैं।

    उन्होंने नागरिकों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने और किसी भी संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति की सूचना तुरंत पुलिस नियंत्रण कक्ष या नजदीकी थाने में देने की अपील की है।

    दिल्ली धमाके के बाद पुलिस मुख्यालय और आतंकवाद निरोधक दस्ता ने सभी जिलों को निम्न कार्रवाई का आदेश जारी किया-

    • धार्मिक स्थल, पर्यटन स्थल, भीड़ वाले बाजार, रेलवे एवं मेट्रो स्टेशनों, बड़े प्रशासनिक भवनों एवं सभी सैन्य छावनी क्षेत्र आदि जगहों पर सघन चेकिंग अभियान प्रारंभ करें।
    • भीड़-भाड़ वाले स्थानों, धार्मिक स्थलों और बाजारों में पुलिस गश्त बढ़ाई जाए।
    • सीसीटीवी कैमरों की कार्यशीलता की तत्काल जांच एवं 24 घंटे मानीटरिंग सुनिश्चित की जाए।
    • बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों, माल और सार्वजनिक स्थलों पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया जाए।
    • संवेदनशील एवं सीमावर्ती क्षेत्रों में चेक प्वाइंट सुदृढ की जाए।
    • संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों या परित्यक्त वस्तुओं की सूचना पर त्वरित कार्रवाई की जाए।
    • प्राप्त आसूचना पर त्वरित प्रतिक्रिया एवं सभी सुरक्षा एजेंसियों के साथ समन्वय बनाए रखा जाए।
    • सभी स्तर पर गठित शांति समितियों एवं व्हाट्सएप्प ग्रुप को सक्रिय किया जाए और उनका भी सहयोग प्राप्त किया जाए।
    • पुलिस कर्मियों को आसूचना संकलन के लिए संवेदनशील बनाया जाय एवं प्राप्त सूचना को सभी संबंधित इकाईयों के साथ साझा किया जाए।
    • सोशल मिड़िया पर निगरानी रखी जाय तथा अफवाहों का तुरंत खण्डन किया जाए एवं अफवाह फैलाने वालों के विरूद्ध विधि-सम्मत कार्रवाई की जाए।