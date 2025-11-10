Delhi Blast: दिल्ली धमाके के बाद बिहार में हाई अलर्ट, संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी

जागरण संवाददाता, पटना। दिल्ली से सटे हरियाणा के फरीदाबाद में सोमवार सुबह करीब 2500 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री बरामद होने व शाम को लाल किला के पास चांदनी मार्केट में चलती कार में धमाके में 10 लोगों की मौत के बाद राजधानी समेत प्रदेश में सतर्कता बढ़ा दी गई है।

पटना एयरपोर्ट और पटना जंक्शन समेत सभी रेलवे स्टेशनों के अलावा सड़कों पर वाहनों की सघन जांच का अभियान चलाया गया। भीड़भाड़ व संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एसएम ने कहा कि एहतियात के तौर पर सभी नागरिकों से सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना देने की अपील की गई है।



पटना एयरपोर्ट के सभी प्रवेश द्वारों पर सघन जांच की जा रही है। यात्रियों और वाहनों की कड़ी तलाशी ली जा रही है। एयरपोर्ट परिसर में वाच टावरों से निगरानी बढ़ा दी गई है और श्वान दस्ते की मदद से पूरे परिसर की जांच की जा रही है। वहीं, रेलवे ने सभी स्टेशनों पर सुरक्षा के लिए हाईअलर्ट जारी कर दिया है।

पटना जंक्शन को सबसे संवेदनशील मानते हुए जीआरपी और आरपीएफ की संयुक्त टीमों लगातार गश्त कर रही है। इसके साथ ही राजेंद्र नगर टर्मिनल, पाटलिपुत्र स्टेशन और दानापुर स्टेशन पर भी सुरक्षा सख्त कर दी गई है। सभी वीआईपी और सुपरफास्ट ट्रेनों में संदिग्ध यात्रियों की जांच की जा रही है।

वाहनों की सघन जांच में तेजी: रेंज आईजी जितेंद्र राणा ने बताया कि दिल्ली धमाके को देखते हुए सभी पुलिस अधिकारियों को सतर्क किया गया है। वाहनों की जांच के साथ पुलिस को भीड़भाड़ वाले बाजारों, सार्वजनिक स्थलों और संवेदनशील इलाकों में गश्त बढ़ाने काे कहा गया है।