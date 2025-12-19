भुवनेश्वर वात्स्यायन, पटना। आधार कार्ड और बैंक खाते में नाम के स्पेलिंग में एक या दो अक्षर की गड़बड़ी से बिहार में एक लाख से अधिक वृद्धों का वृद्धजन पेंशन बंद हो गया है। कहीं नाम के टाइटल में गड़बड़ी है तो कहीं नाम में ए दो बार आ गया। इस गड़बड़ी को दूर किए जाने को ले कोई एकीकृत सिस्टम नहीं रहने की वजह से वृद्धजन समाज कल्याण विभाग के दफ्तर तो कभी एसडीओ कार्यालय तो कभी बैंक शाखाओं का चक्कर काट रहे पर उनकी समस्या दूर नहीं हो रही।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वृद्धजन पेंशन की राशि बढ़ने के पहले से भटक रहे लोग वृद्धजन पेंशन की राशि 400 रूपए से बढ़कर 1100 रुपए होने के पहले से ही एक लाख से अधिक लोगों का पेंशन सिर्फ्र इस वजह से बंद है कि बैंक खाते में उनके नाम की स्पेलिंग उनके आधार कार्ड के नाम की स्पेलिंग से नहीं मिल रही।

वृद्धजन पेंशन के लिए आवेदन आधार कार्ड के नाम पर ही किया जाता है। आवेदन के कुछ महीनों तक उन्हें पेंशन की राशि मिली पर अब बंद है। ना की त्रुटि एक से दो अक्षरों की है। पता भी सही है। कैंप में इनकी जांच भी हो चुकी है पर पेंशन बंद है।

कोई एकीकृत सिस्टम नहीं जहां आवेदन कर सकें वृद्धजन पेंशन के लाभार्थियों की संख्या वर्तमान में एक करोड़ से अधिक हो चुकी है। हर महीने संख्या में जबर्दस्त बढ़ोतरी हो रही। पर वृद्धजनों की समस्या के समाधान को ले कोई एकीकृत सिस्टम नहीं हैं जहां वे अपनी शिकायत कर सकें।

प्राय: सभी जिलों में इस तरह की समस्या है। वृद्धजनों की स्थिति है कि वे कभी एसडीओ कार्यालय में अपना आवेदन कर रहे तो कभी बैंक जा रहे। वृद्धजनों का तर्क है कि जिस खाते में उनका पेंशन आ रहा था उसे बैंक वालों ने आधार कार्ड लेने के बाद खोला। इनमें उनका कोई दोष नहीं है। वे जिंदा हैं इसका भी वे प्रमाण दे रहे पर उनकी कोई सुन नहीं रहा।