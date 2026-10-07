मोटे अनाज से कमाई का मौका, बिहार में प्रोसेसिंग यूनिट लगाने पर सरकार दे रही 50% तक की बंपर सब्सिडी

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार में मिलेट्स यानी मोटे अनाज के प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए नई मिलेट्स प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने पर सरकार की ओर से वित्तीय सहायता दी जाएगी।

इसके लिए सामान्य वर्ग के किसानों को परियोजना लागत का 40 प्रतिशत अथवा अधिकतम 4.32 लाख रुपये तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लाभुकों को परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 5.40 लाख रुपये, जो कम हो, अनुदान मिलेगा।

कृषि मंत्री विजय सिन्हा ने बताया कि प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने के लिए आनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। एफपीओ, उद्यमी, व्यक्तिगत आवेदक और अन्य पंजीकृत संस्थाएं आवेदन कर सकती हैं। इकाई में प्रसंस्करण मशीनरी की खरीद के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध होगी।

इकाई की क्षमता 100 से 200 किलोग्राम प्रति घंटा निर्धारित की गई है। योजना के अंतर्गत भूमि खरीद, बिजली कनेक्शन, मानव संसाधन तथा अन्य संचालन संबंधी खर्च पर अनुदान नहीं दिया जाएगा। प्रसंस्करण इकाई के लिए परिसर का कम-से-कम तीन वर्षों तक संचालन एवं रखरखाव करना होगा। अनुदान की राशि डीबीटी के माध्यम से लाभुक के बैंक खाते में भेजी जाएगी। मशीनरी की खरीद ओएफएमएएस पोर्टल पर सूचीबद्ध विक्रेता से करनी होगी।