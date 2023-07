बिहार: अब कैदियों पर रहेगी 24 घंटे नजर, जेलों में AI से लैस होंगी बैरक, रात में मूवमेंट पर बजेगा सायरन

Bihar jails News बिहार में अब कैदियों की कड़ी निगरानी की जाएगी। इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का सहारा लिया जाएगा। राज्य की 59 जेलों एआई से लैस कैमरे लगाए जाएंगे। इन कैमरों की मॉनिटरिंग के लिए पटना सचिवालय में कंट्रोल एंड कमांड सेंटर भी बनाया जा रहा है। यहां एक जगह से सभी जेलों की गतिविधि देखी जा सकेगी।

एआई से लैस होंगे जेलों के बैरक, रात में मूवमेंट पर आएगी बीप-बीप की आवाज।

