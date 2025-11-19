Nitish Cabinet: बीजेपी ने 2 नाम तो कर दिए फाइनल, मंत्रिमंडल में और किसे मिलेगी जगह?

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बन कर उभरने के उपरांत भाजपा ने अपने दोनो पुराने चेहरों पर भरोसा किया है। भाजपा प्रदेश मुख्यालय में बुधवार को हुई पार्टी विधान मंडल दल की बैठक में फिर से सम्राट चौधरी को नेता एवं विजय सिन्हा को उप नेता चुना गया। दोनों के नाम का प्रस्ताव पार्टी के वरिष्ठ विधायक रामनारायण मंडल रखा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इसके उपरांत दोनों के नाम का समर्थन 11 विधायकों ने किया। इसमें प्रेम कुमार, राम कृपाल यादव, कृष्ण कुमार ऋषि, संगीता कुमारी, अरुण शंकर प्रसाद, मिथिलेश तिवारी, नितिन नवीन, वीरेंद्र कुमार, रमा निषाद, मनोज शर्मा एवं कृष्ण कुमार मंटू के नाम सम्मिलित हैं।

इस आधार पर यह संभावना प्रबल हो गई है कि मंत्रिमंडल के गठन में सम्राट चौधरी एवं विजय सिन्हा क्रमश: उप मुख्यमंत्री का दायित्व संभालेंगे। बिहार भाजपा के इतिहास में दिवंगत सुशील मोदी के उपरांत सम्राट एवं विजय ऐसे दूसरे एवं तीसरे नेता होंगे जो लगातार दूसरी बार उप मुख्यमंत्री का दायित्व संभालेंगे। वहीं, मंत्रिमंडल में भाजपा अनुभव, संगठनात्मक कौशल एवं वरिष्ठता को ध्यान में रखते हुए पुराने चेहरों को प्राथमिकता दे सकती है। हालांकि, देर रात तक किसी विधायक को मंत्री पद पर शपथ लेने की सूचना नहीं दी गई। विधान मंडल दल की बैठक में भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक एवं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योती सह पर्यवेक्षक के रूप में सम्मिलित हुईं।