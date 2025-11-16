Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सर, ये है बिहार के नवनिर्वाचित विधायकों की लिस्‍ट, CEO ने राज्‍यपाल को सौंपी सूची

    By Raman Shukla Edited By: Vyas Chandra
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 08:23 PM (IST)

    बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राज्यपाल को नवनिर्वाचित विधायकों की सूची सौंप दी है। इस सूची के साथ ही राज्य में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राज्यपाल अब राजनीतिक दलों को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेंगे। चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    बिहार विधान सभा आम निर्वाचन-2025 के निर्वाचित सदस्यों की सूची तथा भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां को सौंपते बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल एवं भारत निर्वाचन आयोग के प्रधान सचिव अरविन्द आनंद। जागरण

    राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar Assembly Elections 2025: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने बिहार विधानसभा चुनाव में विजयी 243 प्रत्याशियों के नाम की अधिसूचना रविवार की शाम जारी कर दी है।

    इसके साथ ही नई सरकार की गठन के लिए बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) विनोद सिंह गुंजियाल ने आयोग द्वारा प्रकाशित अधिसूचना के साथ नव निर्वाचित विधायकों की सूची रविवार की शाम राज्यपाल आरिफ मोहम्मद (Bihar Governor) खां को सौंप दी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गुंजियाल के साथ निर्वाचन आयोग प्रधान सचिव अरविंद आनंद एवं अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। अब संभावना है कि सोमवार को राजभवन कार्यालय आयोग अधिसूचना को मुख्य सचिव कार्यालय को आगे की कार्यवाही के लिए अग्रसारित करेगा।

    सरकार बनाने के ल‍िए राज्‍यपाल करेंगे आमंत्र‍ित

    इसके उपरांत नई सरकार बनाने के लिए राज्यपाल की ओर से सबसे बड़े दल या गठबंधन को आमंत्रित किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि विधानसभा चुनाव में 202 विधायकों के साथ एनडीए सबसे बड़े गठबंधन के रूप में उभरा है।

    इसमें सर्वाधिक 89 सीटें भाजपा को मिली है। दूसरे नंबर पर जदयू को 85, लोजपा (रा) को 19, हम को पांच एवं रालोमो (राष्ट्रीय लोक मोर्चा) को चार सीटें मिली है।


    वहीं, महागठबंधन में राजद को 25, कांग्रेस को छह, वाम दल को दो एवं इंडियन इंस्क्लूसिव पार्टी (आइआइपी) को एक सीट मिली हैं।

    इसके अतिरिक्त अन्य दलों में एआइएमआइएम को पांच एवं बसपा को एक सीट मिली है। उधर, आयोग की ओर से अधिसूचना जारी होने के उपरांत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार वर्तमान विधानसभा के विघटन के लिए मंत्रिमंडल की बैठक बुला ली है।

    मुख्‍यमंत्री कैबि‍नेट की बैठक के बाद अपने पद से इस्‍तीफा देंगे। इसके बाद नई सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह की संभावना को देखते हुए वहां आमजन के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। 

    रविवार को छुट्टी का द‍िन होने के बावजूद राजनीतिक गहमागहमी बनी रही। 