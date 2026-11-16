अब घर या बिल्डिंग बनाने से पहले जान लें बिहार सरकार के नए नियम, बुजुर्गों को मिलेंगी खास सुविधाएं

राज्य ब्यूरो, पटना। अब प्रदेश में बनने वाले सरकारी के साथ गैर-सरकारी नए भवनों में दिव्यांगों और व्हीलचेयर का इस्तेमाल करने वाले लोगों को आवाजाही में परेशानी नहीं होगी।

सरकार ने नए बिल्डिंग बायलॉज में विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए कई जरूरी प्रविधान किए हैं। नगर विकास एवं आवास विभाग ने नए बिल्डिंग बायलॉज की अधिसूचना जारी कर दी है।

बिल्डिंग बायलॉज में किए प्रविधान के तहत भवनों में सुगम प्रवेश, ढलान वाले रास्ते, चौड़े गलियारे, विशेष लिफ्ट और अलग शौचालय की व्यवस्था करनी होगी। दृष्टिबाधित लोगों को भी भवन के भीतर रास्ता पहचानने और सुविधाओं का इस्तेमाल करने में आसानी होगी।