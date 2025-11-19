Language
    Bihar New Bus Routes: बिहार में 15 नए मार्गों पर चलेंगी बसें, परिवहन विभाग ने जारी की अधिसूचना

    By Rajat Kumar Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 08:23 PM (IST)

    बिहार सरकार के परिवहन विभाग ने 15 नए बस मार्गों की घोषणा की है। इन मार्गों पर बसों का परिचालन जल्द ही शुरू होगा, जिससे राज्य के विभिन्न हिस्सों के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी। यह कदम सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उठाया गया है, जिससे यात्रियों को सुविधा मिलेगी।

    राज्य ब्यूरो, पटना। मुख्यमंत्री प्रखंड योजना के अंतर्गत बसों के परिचालन के लिए प्रदेश में 15 नए अंतर्क्षेत्रीय मार्ग अधिसूचित किए गए हैं। परिवहन विभाग ने सोमवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। इसके अलावा पूर्व से अधिसूचित तीन मार्गों पर आंशिक संशोधन भी किया गया है। इनमें फुलौत से मधेपुरा, दतमई से बैरिया बस पड़ाव, पटना और नैनीजोर से बक्सर शामिल है।

    जिन नए अंतर्क्षेत्रीय मार्गों को अधिसूचित किया गया है, उनमें सिंधिया घाट से बेगूसराय, मटिहानी से अगुवानी, मटिहानी से अलौली, मटिहानी से समस्तीपुर, नारायण पिपर से बेगूसराय, दुलमपुर से जमुई, आढा से जमुई, जमुई से लखीसराय, धनरूआ से इस्लामपुर, धनरूओ से जमुई रेलवे स्टेशन, दानापुर से इस्लामपुर, जमुई रेलवे स्टेशन से धनरूआ, धनरूआ से बिहारशरीफ और इस्लामपुर से धनरूआ शामिल है।

    महिलाएं ही चलाएंगी पिंक बसें, महिला ड्राइवरों को दिया जाएगा प्रशिक्षण

    दूसरी ओर, महिलाओं के लिए चलने वाली विशेष पिंक बसों का परिचालन जल्द ही पूरी तरह से महिलाओं के हाथों में ही होगा। परिवहन विभाग पिंक बसों को चलाने के लिए महिला ड्राइवरों को प्रशिक्षण देगा। इसके लिए अगले माह 15 दिसंबर से आवेदन शुरू हो रहे हैं। औरंगाबाद के ट्रेनिंग केंद्र में नए साल में 20 जनवरी से दो सप्ताह का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा।

    प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षु ड्राइवरों के रहने और भोजन की व्यवस्था बिहार राज्य पथ परिवहन निगम (बीएसआरटीसी) की ओर से की जाएगी। सफल प्रशिक्षण के बाद एचएमवी (हेवी मोटर व्हिकल) लाइसेंसधारकों को संविदा पर पिंक बस चलाने का मौका मिलेगा।

    राजधानी पटना समेत कई शहरों में अभी पिंक बसों का संचालन किया जाएगा। परिवहन विभाग सौ पिंक बसें चलाएगा। इनमें 30 बसें पटना, 20 बसें मुजफ्फरपुर, 15-15 बसें गया एवं दरभंगा और 10-10 बसें पूर्णिया और भागलपुर में चलाने की योजना है। पिंक बस का मासिक पास छात्राओं के लिए 450 रुपये और महिलाओं एवं ट्रांसजेंडर के लिए 550 रुपये निर्धारित है।

    पास बनवाने के लिए ‘चलो मोबाइल एप’ के जरिए ऑनलाइन आवेदन करने की भी सुविधा है। ऑफलाइन पास के लिए 20 रुपये अतिरिक्त शुल्क देकर तत्काल पास प्राप्त किया जा सकता है। ऑफलाइन पास बांकीपुर और फुलवारीशरीफ बस डिपो से उपलब्ध हैं। पास के लिए छात्राओं को आधार कार्ड, फोटो और कॉलेज आईडी कार्ड, जबकि महिलाओं को आधार कार्ड और फोटो जमा करना होगा।

    महिला चालक के लिए अहर्ताएं:

    • एचएमवी (हैवी मोटर व्हीकल) लाइसेंस धारक
    • तीन साल की अनुभवी एलएमवी (लाइट मोटर व्हीकल) लाइसेंस धारक
    • एक जनवरी, 2026 तक आयु 21 से 40 वर्ष होनी चाहिए।

    पिंक बसों में सुविधाएं

    • सीएनजी से चलने वाली पर्यावरण-अनुकूल बसें
    • सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन (केवल 5 रुपये में पैड)
    • पैनिक बटन, सीसीटीवी कैमरा, जीपीएस ट्रैकर
    • मोबाइल चार्जिंग प्वाइंट, माइक, म्यूजिक सिस्टम
    • गर्भनिरोधक गोलियां भी उपलब्ध