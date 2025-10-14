सम्राट चौधरी का बयान, कहा- एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर बनी सहमति, अंतिम दौर में पहुंची चर्चा, जल्द होगा एलान

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। बिहार के उपमुख्यमंत्री और भाजपा नेता सम्राट चौधरी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा कि एनडीए गठबंधन में सीट बंटवारे पर सहमति लगभग पूरी हो चुकी है और यह चर्चा अपने अंतिम चरण में है। उन्होंने कहा कि सभी दलों के बीच बातचीत सकारात्मक माहौल में हो रही है और किसी तरह का मतभेद नहीं है।

सम्राट चौधरी ने अपने पोस्ट में लिखा, "एनडीए दलों में सीट संख्या का विषय सौहार्दपूर्ण बातचीत में पूरा हो चुका है। कौन दल किस सीट पर लड़ेगा यह चर्चा भी सकारात्मक बातचीत के साथ अंतिम दौर में है। मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए के सभी दल एकजुटता के साथ पूरी तरह से तैयार हैं।"

उनके इस बयान को आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले एनडीए के भीतर चल रही सीट-बंटवारे की चर्चा पर एक स्पष्ट राजनीतिक संकेत माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार, भाजपा, जदयू, हम और लोजपा (रामविलास) सहित एनडीए के सभी घटक दलों के बीच बातचीत लगातार जारी है।