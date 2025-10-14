Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सम्राट चौधरी का बयान, कहा- एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर बनी सहमति, अंतिम दौर में पहुंची चर्चा, जल्द होगा एलान

    By Digital Desk Edited By: Radha Krishna
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 11:24 AM (IST)

    बिहार एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर सहमति बन गई है। उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि एनडीए गठबंधन में सीटों का बंटवारा अंतिम चरण में है। सभी दलों के बीच सकारात्मक माहौल में बातचीत हो रही है। उन्होंने यह भी कहा कि एनडीए एकजुट होकर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 लड़ेगा और जनता का विश्वास जीतेगा।

    prefferd source google
    Hero Image

    डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। बिहार के उपमुख्यमंत्री और भाजपा नेता सम्राट चौधरी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा कि एनडीए गठबंधन में सीट बंटवारे पर सहमति लगभग पूरी हो चुकी है और यह चर्चा अपने अंतिम चरण में है। उन्होंने कहा कि सभी दलों के बीच बातचीत सकारात्मक माहौल में हो रही है और किसी तरह का मतभेद नहीं है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सम्राट चौधरी ने अपने पोस्ट में लिखा, "एनडीए दलों में सीट संख्या का विषय सौहार्दपूर्ण बातचीत में पूरा हो चुका है। कौन दल किस सीट पर लड़ेगा यह चर्चा भी सकारात्मक बातचीत के साथ अंतिम दौर में है। मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए के सभी दल एकजुटता के साथ पूरी तरह से तैयार हैं।"

    उनके इस बयान को आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले एनडीए के भीतर चल रही सीट-बंटवारे की चर्चा पर एक स्पष्ट राजनीतिक संकेत माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार, भाजपा, जदयू, हम और लोजपा (रामविलास) सहित एनडीए के सभी घटक दलों के बीच बातचीत लगातार जारी है।

    सम्राट चौधरी ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए के सभी दल पूरी एकजुटता के साथ चुनावी तैयारी में जुटे हैं। उन्होंने दावा किया कि बिहार की जनता एक बार फिर विकास और स्थिरता के लिए एनडीए पर भरोसा जताएगी।