Chirag Paswan: डिप्टी सीएम पद की दावेदारी पर चिराग बोले- पहले सरकार बन जाए...
चिराग पासवान ने बिहार में एनडीए सरकार बनने पर डिप्टी सीएम पद की दावेदारी पर सीधा जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि इन मुद्दों पर समय से पहले बात करना ठीक नहीं है, पहले सरकार बन जाए। उन्होंने महागठबंधन के बिखराव का कारण महत्वाकांक्षाओं को बताया और कहा कि चुनाव परिणाम के बाद ही भूमिका तय होगी।
राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार में एनडीए की सरकार बनने पर डिप्टी सीएम पद की दावेदारी को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने सीधे जवाब देने से बचे, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि मुझे लगता है कि यह विषय ऐसे हैं जिनका समय से पहले चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है। पहले सरकार बन जाए...। मंगलवार को उन्होंने यह बात पत्रकारों से कही।
चिराग ने आगे कहा कि मुझे लगता है कि इन्हीं महत्वकांक्षाओं ने महागठबंधन का बेड़ा गर्क किया। अगर मुकेश सहनी महागठबंधन में डिप्टी सीएम बनने के लिए नहीं अड़ते तो... अरे पहले सरकार में तो आ जाओ। महागठबंधन में जिस तरीके से बिखराव है तो उसे लेकर किसी के मन में शंका नहीं है कि किसकी सरकार बनेगी।
चिराग ने आगे कहा, हम लोग एक-एक कर के अपना काम करेंगे। पहले बड़ी जीत तो मिल जाए। उसके बाद देखेंगे किस दल का कैसा प्रदर्शन रहता है उसके आधार पर किस दल की क्या भूमिका होगी, यह तय किया जाएगा। 14 नवंबर को चुनाव परिणाम आएंगे।
फ्रेंडली फाइट पर मांझी का तंज, सत्ता में आए तो भी लड़ेंगे
दूसरी ओर, केंद्रीय मंत्री एवं हम के संरक्षक जीतन राम मांझी ने महागठबंधन में कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट की नौबत पर कटाक्ष किया है। मांझी ने कहा कि महागठबंधन के सभी सहयोगी निजी स्वार्थ के लिए हैं। न इनमें देशभक्ति है न राज्यभक्ति।
कहा जा रहा है कि फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं। ऐसा कहीं चुनाव में होता है क्या? जब गठबंधन में सीट शेयरिंग पर एक नहीं हैं, तो सरकार बनाने में भी मतभेद होगा। ऐसे गठबंधन की सरकारी बनी भी तो िस्थर नहीं होगी, निजी स्वार्थ के लिए लोग लड़ेंगे। एनडीए में ऐसा नहीं है। एनडीए ही स्थिर सरकार देगी जो राज्य का विकास करेगी।
