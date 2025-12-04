दानापुर और फुलवारीशरीफ नगर परिषद क्षेत्र का होगा परिसीमन, निर्वाचन आयोग ने जारी किए निर्देश

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार के दो नगर निकायों के वार्डों के पुनर्गठन/परिसीमन को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने गुरुवार को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिया है। इसमें दानापुर निजामत एवं फुलवारीशरीफ नगर परिषद सम्मिलित है।

आयोग के अनुसार पांच से 22 दिसंबर तक परिसीमन एवं पुनर्गठन के उपरांत 23 दिसंबर को प्रारूप सूची का प्रकाशन किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति 13 जनवरी तक दावा-आपत्तियां दे सकते हैं।

विदित हो कि दोनों ही नगर निकाय पर लंबे समय से क्षेत्र विस्तारित करने का दबाव बना हुआ है। आयोग के अनुसार प्रारूप प्रकाशन के दौरान प्राप्त आपत्तियों का निष्पादन 26 दिसंबर से 17 जनवरी तक किया जाएगा। आपत्तियों के निष्पादन के उपरांत औपबंधिक नक्शा एवं चौहद्दी सहित वार्ड का प्रकाशन 19 से 24 जनवरी तक किया जाएगा।