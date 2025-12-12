Language
    Bihar Municipal Election: आठ नगर निकायों में क्षेत्रों का गठन जारी, जल्द ही निर्वाचन आयोग कराएगा चुनाव

    By Raman Shukla Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 07:14 PM (IST)

    बिहार में आठ नगर निकायों के क्षेत्रों का गठन, विस्तार और उत्क्रमण की प्रक्रिया जारी है। अधिसूचना जारी होने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव कराने की त ...और पढ़ें

    राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार में आठ नगर निकाय में क्षेत्रों का गठन, क्षेत्र विस्तार एवं उत्क्रमण की प्रक्रिया जारी है। इनके गठन की अधिसूचना जारी होने के उपरांत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव कराने की तैयारी शुरू की जाएगी। वर्तमान में औरंगाबाद जिले के नगर पंचायत जम्हौर, नगर पंचायत मदनपुर, पूर्वी चंपारण जिले के नगर पंचायत मधुबन में वार्डों का गठन का काम पूरा हो गया है।

    इसी प्रकार से पटना जिले में नगर परिषद खगौल, नगर परिषद दानापुर एवं नगर परिषद फुलवारीशरीफ का क्षेत्र विस्तार भी प्रक्रियाधीन है।

    नगर विकास एवं आवास विभाग की ओर से सारण जिले के सोनपुर नगर पंचायत का उत्क्रमण कर नगर परिषद बनाया जा रहा है। इसी तरह नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा सिवान जिले के नगर पंचायत महाराजगंज का सीमा विस्तार किया जा रहा है।

    राज्य में इन नगर निकायों के पूर्ण गठन और अधिसूचित होने के उपरांत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान कराने की प्रक्रिया आरंभ करेगा। इन सभी नगर निकाय क्षेत्रों में वार्डों के गठन करने के साथ मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद एवं वार्ड पार्षद के पदों में आरक्षण का निर्धारण किया जाएगा।

    पदों में आरक्षण होने के उपरांत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सभी नगर निकायों की मतदाता सूची तैयार की जाएगी। साथ ही बूथों का गठन होगा और फिर चुनाव कार्यक्रम जारी किया जाएगा।

    वार्ड गठन वाले नगर निकाय

    • नगर परिषद दानापुर
    • नगर परिषद खगौल
    • नगर परिषद फुलवारीशरीफ
    • नगर परिषद सोनपुर
    • नगर परिषद दाउदनगर
    • नगर पंचायत मदनपुर
    • नगर पंचायत जम्होर
    • नगर पंचायत मधुबन
    • नगर पंचायत महाराजगंज