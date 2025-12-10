बिहार MLC चुनाव में मतदाता बनने की तिथि समाप्त, 30 दिसंबर को जारी होगी अंतिम वोटर लिस्ट
बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए मतदाता बनने की अंतिम तिथि समाप्त हो गई है। पटना सहित राज्य के अन्य जिलों में भी मतदाता पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी हो चुक ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार विधान परिषद के आठ निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतदाता सूची में बुधवार को नाम जुड़वाने की तिथि समाप्त हो गई। भारत निर्वाचन आयोग ने गत माह अगले साल होने वाले चुनाव को लेकर मतदाता सूची तैयार कराने का कार्यक्रम जारी किया गया था। अब आयोग प्राप्त दावा आपत्ति के उपरांत 30 दिसंबर को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन करेगा।
बिहार विधान परिषद की जिन निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाता सूची तैयार कराई जा रही है उसमें कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र, सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र, तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र, तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र, दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र, दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र, पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र एवं पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र सम्मिलित है।
विधान परिषद के निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाता सूची में नाम निबंधित कराने का कार्य 30 सिंतबर 2025 से जारी है। निबंधन के उपरांत 25 नवंबर को पांचों निर्वाचन क्षेत्रों के प्रारूप सूची का प्रकाशन किया गया था। अब इन निर्वाचन क्षेत्रों में दावा-आपत्ति का आवेदन स्वीकार किया जा रहा था। अभी तक प्रारूप प्रकाशन के बाद कोसी स्नातक क्षेत्र में 37288 आवेदन, जबकि सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में 578 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं।
इसी तरह से तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में 16883, तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में 658 आवेदन पत्र मिले हैं। दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में 38047 आवेदन पत्र तो दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में 1359 आवेदन पत्र जमा किए गए हैं।
पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में 24738 लोगों ने दावा-आपत्ति वाले आवेदन पत्र आए हैं तो पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में कुल 660 लोगों ने दावा-आपत्ति संबंधी आवेदन पत्र जमा कराया है। आयोग को प्राप्त दावा आपत्ति के बाद 30 दिसंबर 2025 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया जाएगा।
