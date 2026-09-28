बिहार MLC चुनाव का मंगल से बिगुल, 8 सीटों पर नामांकन शुरू; NDA के सीट गणित पर सबकी नजर

राज्य ब्यूरो,पटना। बिहार विधान परिषद की आठ सीटों के लिए मंगलवार से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। इनमें चार शिक्षक और चार स्नातक निर्वाचन क्षेत्र शामिल हैं। निर्वाचन आयोग की अधिसूचना जारी होने के साथ ही उम्मीदवार नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। नामांकन की अंतिम तारीख छह अक्टूबर निर्धारित है।

नामांकन पत्रों की जांच सात अक्टूबर को होगी, जबकि उम्मीदवार नौ अक्टूबर तक अपना नाम वापस ले सकेंगे। इन आठ सीटों के लिए 23 अक्टूबर को सुबह आठ बजे से शाम चार बजे तक मतदान होगा। मतगणना 27 अक्टूबर को होगी और चुनाव प्रक्रिया 31 अक्टूबर तक पूरी कर ली जाएगी।

NDA में चार-चार सीटों का फॉर्मूला विधान परिषद की इन आठ सीटों को लेकर एनडीए में सीटों का बंटवारा हो चुका है। जदयू ने अपने हिस्से की चार सीटों के लिए प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, जबकि भाजपा के हिस्से में भी चार सीटें गई हैं। भाजपा ने भी अपने चार उम्मीदवार तय कर लिए हैं, हालांकि नामांकन के साथ तस्वीर और स्पष्ट होगी।

जदयू ने पटना स्नातक से नीरज कुमार, तिरहुत स्नातक से अभिषेक झा, सारण शिक्षक से आनंद पुष्कर और दरभंगा शिक्षक से घनश्याम राय को मैदान में उतारा है। वहीं भाजपा के चार उम्मीदवारों को लेकर पार्टी स्तर पर प्रक्रिया पूरी होने की जानकारी सामने आई है।