बिहार MLC चुनाव: जन सुराज ने जारी की उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट, सभी 8 सीटों पर कैंडिडेट फाइनल

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Jan Suraj Candidate List: प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज ने बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए अपने सभी प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं। पार्टी ने गुरुवार को बाकी बची तीन सीटों के लिए भी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है।

तीन नई सीटों पर घोषणा पार्टी द्वारा जारी नई सूची के अनुसार पटना स्नातक से डॉ. अनुज सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं तिरहुत स्नातक से डॉ. विमोहन कुमार और तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से भूषण झा को प्रत्याशी घोषित किया गया है।

सभी सीटों पर प्रत्याशी तय इससे पहले 20 सितंबर को जन सुराज पांच सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम साफ कर चुकी है। इस तरह पार्टी ने विधान परिषद की सभी आठ सीटों पर अपने प्रत्याशी पूरी तरह तय कर लिए हैं।