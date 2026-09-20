ड‍िज‍िटल डेस्‍क, पटना। बिहार विधान परिषद के आठ सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए जन सुराज पार्टी समर्थित 5 उम्‍मीदवारों का एलान कर द‍िया गया।

दरभंगा शिक्षक से एसपी राय और स्नातक क्षेत्र से रवींद्र यादव को प्रत्‍याशी बनाया गया है। सारण शिक्षक क्षेत्र से अफाक अहमद, पटना शिक्षक क्षेत्र से डॉ. दिव्या ज्योति और कोसी स्नातक से रजनीश रंजन के नाम का एलान क‍िया गया है।

रविवार को प्रेस कांफ्रेंस कर इसकी घोषणा की गई। बांकीपुर विधायक प्रशांत क‍िशोर और पार्टी के प्रदेश अध्‍यक्ष मनोज भारती ने नाम का एलान किया। प्रशांत क‍िशोर ने कहा क‍ि अभी 5 प्रत्‍याश‍ियों के नाम की घोषणा की गई है। पटना स्‍नातक, त‍िरहुत स्‍नातक और श‍िक्षक के नाम का एलान अगले चार-पांच द‍िनों में कर दिया जाएगा। RJD और JDU में नाराजगी के सुर डॉ. दिव्‍या ज्‍योत‍ि के नाम पूर्व से ही तय माना जा रहा था। चर्चाओं की पुष्‍ट‍ि हो गई। संभावना जताई जा रही थी कि सभी आठ सीटों पर जन सुराज के उम्‍मीदवार उतरेंगे। हालांक‍ि प्रेस कांफ्रेंस में केवल पांच के नाम का एलान किया गया।