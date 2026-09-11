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बिहार MLC चुनाव के लिए RJD ने खोले पत्ते, 6 सीटों पर उम्मीदवार तय; इन चेहरों पर खेला दांव

By Vikash Chandra Pandey Edited By: Radha Krishna
Published: Fri, 11 Sep 2026 07:48 PM (IST)Updated: Fri, 11 Sep 2026 07:56 PM (IST)

RJD MLC Candidate List 2026: राष्ट्रीय जनता दल ने बिहार विधान परिषद स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन 2026 के लिए अपनी ...और पढ़ें

तेजस्वी यादव

तेजस्वी यादव

HighLights

  1. RJD ने बिहार विधान परिषद चुनाव 2026 के लिए सूची जारी की।

  2. पार्टी ने आठ में से छह सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए।

  3. पटना, सारण, तिरहुत, कोशी, दरभंगा से उम्मीदवार मैदान में।

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार विधान परिषद स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन 2026 को लेकर राष्ट्रीय जनता दल ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है। पार्टी ने कुल आठ सीटों में से छह पर उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल के हस्ताक्षर से 11 सितंबर 2026 को सूची जारी की गई।

पटना की दोनों सीटों पर आरजेडी ने उतारे उम्मीदवार

पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से डॉ. संजीव कुमार सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से दिलीप कुमार पर पार्टी ने भरोसा जताया है। दोनों सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा के साथ चुनावी मुकाबला और दिलचस्प हो गया है।

सारण और तिरहुत में भी तय हुए चेहरे

सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से प्रो. जयराम यादव को टिकट दिया गया है। वहीं तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से डॉ. रश्मि विनायक गौतम आरजेडी की उम्मीदवार होंगी। इन घोषणाओं के बाद दोनों क्षेत्रों में भी राजनीतिक गतिविधियां तेज होने की उम्मीद है।

कोशी और दरभंगा में भी प्रत्याशी घोषित

कोशी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से नितेश कुमार को उम्मीदवार बनाया गया है। दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से अनिल कुमार झा चुनाव मैदान में उतरेंगे। इस तरह पार्टी ने शिक्षक और स्नातक दोनों श्रेणी की सीटों पर अपने पत्ते काफी हद तक खोल दिए हैं।

आठ में छह सीटों पर फैसला, दो पर सस्पेंस

आरजेडी ने फिलहाल आठ में से छह सीटों के प्रत्याशियों की घोषणा की है। दो सीटों पर अभी पार्टी नेतृत्व मंथन कर रहा है। इन सीटों पर उम्मीदवारों के नाम जल्द घोषित किए जाने की संभावना है।

छह नामों के साथ आरजेडी ने बढ़ाई चुनावी सरगर्मी

पटना, सारण, तिरहुत, कोशी और दरभंगा में प्रत्याशियों के नाम सामने आने के बाद विधान परिषद चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। अब नजर बची हुई दो सीटों पर पार्टी के अगले फैसले पर टिकी है।

RJD विधान परिषद स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन 2026

क्र. सं. अधिकृत उम्मीदवार निर्वाचन क्षेत्र
1 डॉ. संजीव कुमार सिंह पटना शिक्षक
2 श्री दिलीप कुमार पटना स्नातक
3 श्री नितेश कुमार कोशी स्नातक
4 श्री अनिल कुमार झा दरभंगा स्नातक
5 प्रो. जयराम यादव सारण शिक्षक
6 डॉ. रश्मि विनायक गौतम तिरहुत स्नातक