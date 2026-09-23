बिहार MLC चुनाव: जदयू ने चार सीटों पर उतारे उम्मीदवार, नीरज कुमार समेत इन नेताओं को मिला टिकट
बिहार विधान परिषद की आठ शिक्षक-स्नातक सीटों के चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की गतिविधियां तेज हो गई हैं। जनता ...और पढ़ें
HighLights
जदयू ने बिहार MLC चुनाव के लिए चार उम्मीदवार घोषित किए।
पटना स्नातक सीट से नीरज कुमार को फिर से टिकट मिला।
तिरहुत, सारण, दरभंगा सीटों पर भी जदयू ने प्रत्याशी उतारे।
राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार विधान परिषद की आठ शिक्षक-स्नातक सीटों के चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की गतिविधियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में जनता दल यूनाइटेड ने चार निर्वाचन क्षेत्रों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। जदयू ने पटना स्नातक, तिरहुत स्नातक, सारण शिक्षक और दरभंगा शिक्षक सीट के लिए प्रत्याशी तय किए हैं।
चार सीटों पर जदयू ने साफ की तस्वीर
जदयू की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार पटना स्नातक से नीरज कुमार, तिरहुत स्नातक से अभिषेक झा, सारण शिक्षक से आनंद पुष्कर और दरभंगा शिक्षक से घनश्याम राय उम्मीदवार होंगे। प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा के हस्ताक्षर से जारी सूची में चारों नाम शामिल हैं।
पटना स्नातक से नीरज कुमार पर फिर भरोसा
पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से नीरज कुमार को दोबारा उम्मीदवार बनाया गया है। वह इस सीट से लगातार तीन बार चुनाव जीत चुके हैं। अब उनकी उम्मीदवारी के साथ पटना स्नातक सीट पर चुनावी गतिविधियां और तेज होने की संभावना है।
तिरहुत में अभिषेक झा, सारण में आनंद पुष्कर
तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से जदयू ने अभिषेक झा को मैदान में उतारा है। वहीं सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से आनंद पुष्कर पार्टी के प्रत्याशी होंगे। दोनों सीटों पर अलग-अलग राजनीतिक दलों के उम्मीदवार पहले से सक्रिय हैं, जिससे मुकाबले में कई कोण बन रहे हैं।
दरभंगा शिक्षक सीट पर घनश्याम राय को टिकट
दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से जदयू ने घनश्याम राय के नाम की घोषणा की है। इस सीट पर मौजूदा राजनीतिक समीकरणों के बीच विभिन्न दलों की सक्रियता बढ़ी हुई है। कांग्रेस की ओर से मौजूदा विधान पार्षद डॉ. मदन मोहन झा के नाम पर भी राजनीतिक गतिविधियां जारी हैं।
आठ सीटों पर होना है चुनाव
बिहार विधान परिषद की कुल आठ सीटों पर चुनाव होना है। इनमें चार स्नातक और चार शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र शामिल हैं। स्नातक सीटों में पटना, दरभंगा, तिरहुत और कोसी तथा शिक्षक सीटों में पटना, दरभंगा, तिरहुत और सारण शामिल हैं।
JDU के चार नामों के बाद अब बाकी सीटों पर नजर
जदयू की घोषणा के बाद अब चुनावी तस्वीर और स्पष्ट हुई है। इससे पहले राजद छह सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर चुका है और जन सुराज पार्टी भी पांच सीटों पर उम्मीदवार उतार चुकी है।
ऐसे में बाकी सीटों पर दलों की अगली घोषणाएं और उम्मीदवारों के बीच मुकाबले की तस्वीर महत्वपूर्ण होगी।
यह भी पढ़ें- बिहार में MLC चुनाव कैसे होता है? 5 कैटेगरी की 75 सीट के लिए आम मतदाता नहीं देते वोट
यह भी पढ़ें- बिहार MLC चुनाव 2026: RJD के सामने बैकफुट पर आई कांग्रेस, 8 में से सिर्फ 1 सीट पर ठोकेगी दावा
यह भी पढ़ें- बिहार की 8 विधान परिषद सीटों का चुनाव कार्यक्रम जारी, 23 अक्टूबर को वोटिंग; देखें पूरा शेड्यूल