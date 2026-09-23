बिहार MLC चुनाव: जदयू ने चार सीटों पर उतारे उम्मीदवार, नीरज कुमार समेत इन नेताओं को मिला टिकट

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार विधान परिषद की आठ शिक्षक-स्नातक सीटों के चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की गतिविधियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में जनता दल यूनाइटेड ने चार निर्वाचन क्षेत्रों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। जदयू ने पटना स्नातक, तिरहुत स्नातक, सारण शिक्षक और दरभंगा शिक्षक सीट के लिए प्रत्याशी तय किए हैं।

चार सीटों पर जदयू ने साफ की तस्वीर जदयू की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार पटना स्नातक से नीरज कुमार, तिरहुत स्नातक से अभिषेक झा, सारण शिक्षक से आनंद पुष्कर और दरभंगा शिक्षक से घनश्याम राय उम्मीदवार होंगे। प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा के हस्ताक्षर से जारी सूची में चारों नाम शामिल हैं।

पटना स्नातक से नीरज कुमार पर फिर भरोसा पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से नीरज कुमार को दोबारा उम्मीदवार बनाया गया है। वह इस सीट से लगातार तीन बार चुनाव जीत चुके हैं। अब उनकी उम्मीदवारी के साथ पटना स्नातक सीट पर चुनावी गतिविधियां और तेज होने की संभावना है।

तिरहुत में अभिषेक झा, सारण में आनंद पुष्कर तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से जदयू ने अभिषेक झा को मैदान में उतारा है। वहीं सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से आनंद पुष्कर पार्टी के प्रत्याशी होंगे। दोनों सीटों पर अलग-अलग राजनीतिक दलों के उम्मीदवार पहले से सक्रिय हैं, जिससे मुकाबले में कई कोण बन रहे हैं।

दरभंगा शिक्षक सीट पर घनश्याम राय को टिकट दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से जदयू ने घनश्याम राय के नाम की घोषणा की है। इस सीट पर मौजूदा राजनीतिक समीकरणों के बीच विभिन्न दलों की सक्रियता बढ़ी हुई है। कांग्रेस की ओर से मौजूदा विधान पार्षद डॉ. मदन मोहन झा के नाम पर भी राजनीतिक गतिविधियां जारी हैं।

आठ सीटों पर होना है चुनाव बिहार विधान परिषद की कुल आठ सीटों पर चुनाव होना है। इनमें चार स्नातक और चार शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र शामिल हैं। स्नातक सीटों में पटना, दरभंगा, तिरहुत और कोसी तथा शिक्षक सीटों में पटना, दरभंगा, तिरहुत और सारण शामिल हैं।