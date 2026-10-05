3N का संयोग, जानदार होगा मुकाबला; JDU MLC प्रत्याशी नीरज सिंह ने ठोकी ताल, अनंत सिंह ने मिल रही चुनौती

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार में विधान परिषद चुनाव (Bihar MLC Election 2026) को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। 6 अक्टूबर को नामांकन का आखिरी दिन है। इससे पहले आज (5 अक्टूबर 2026) जदयू प्रत्याशी नीरज सिंह पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से नामांकन कर रहे हैं।

इस सीट से उनका मुख्य मुकाबला जनसुराज के प्रत्याशी अनुज सिंह से है, जिन्हें मोकामा से JDU के ही विधायक अनंत सिंह का भरपूर समर्थन मिल रहा है। अनंत की एंट्री से पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में मुकाबला दिलचस्प हो गया है। यहां असली मुकाबला अनंत सिंह बनाम नीरज सिंह माना जा रहा है।