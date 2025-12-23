Language
    बिहार में 2 अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों में नामांकन की प्रक्रिया शुरू, सीटें आरक्षित

    By Dina Nath Sahani Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 05:19 PM (IST)

    बिहार राज्य के किशनगंज और दरभंगा में अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। नौवीं और 11वीं कक् ...और पढ़ें

    राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य के दो अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। किशनगंज और दरभंगा में स्थित अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए नौवीं एवं 11वीं कक्षा (कला एवं विज्ञान संकाय) में आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 दिसंबर है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इन विद्यालयों में मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन एवं पारसी अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र पढ़ाई कर सकते हैं। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अनुसार इन अल्पसंख्यक विद्यालयों में 75 प्रतिशत सीटें ग्रामीण छात्रों और 50 प्रतिशत सीटें छात्राओं के लिए आरक्षित हैं।

    कक्षा नौवीं में नामांकन के लिए आयु 16 वर्ष तथा कक्षा 11वीं के लिए 18 वर्ष होनी चाहिए। विद्यालय में नामांकन परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार मेधा सूची से होगी। इसके लिए अभ्यर्थियों की अधिकतम परिवारिक वार्षिक आमदनी छह लाख रुपये होनी चाहिए।

    आवेदन के समय संबंधित अभ्यर्थियों को अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति, आय, आवासीय प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण-पत्रों की स्व-अभिप्रमाणित प्रति, फोटोग्राफ, हस्ताक्षर एवं उम्र सीमा संबंधी प्रमाण-पत्र देना आवश्यक होगा।