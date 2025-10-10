Language
    7 साल बच्ची के साथ पहले किया दुष्कर्म फिर करंट लगाकर मारा, मां के साथ मिलकर शव को लगाया ठिकाने

    By Sabal Kishor Singh Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Fri, 10 Oct 2025 07:31 AM (IST)

    बिहार के अथमलगोला में एक 7 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस ने 12 घंटे में खुलासा करते हुए गांव के ही एक किशोर और उसकी मां को गिरफ्तार किया है। बच्ची बकरी चराने गई थी, जहाँ किशोर ने उसे निर्माणाधीन मकान में ले जाकर दुष्कर्म किया और करंट से मार डाला। बाद में, मां के साथ मिलकर शव को खेत में फेंक दिया। पुलिस टीम को पुरस्कृत किया जाएगा।

    बच्ची के साथ पहले किया दुष्कर्म फिर करंट लगाकर मारा

    संवाद सूत्र,अथमलगोला। थाना क्षेत्र के करजान गांव में बुधवार की शाम एक सात वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म कर हत्या के बाद शव को खेत में फेंकने के मामले का पुलिस ने 12 घंटे में पर्दाफाश किया है। घटना में शामिल गांव के ही आरोपित एक किशोर और उसकी मां को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।

    इस संबंध में ग्रामीण एसपी विक्रम सिहाग ने गुरुवार को अथमलगोला थाने में बताया कि बुधवार की शाम पुलिस को सूचना मिली की एक बच्ची के साथ दुष्कर्म कर हत्या के बाद शव को बोरी में डाल धान के खेत में फेंक दिया गया है। 

    घटना की गंभीरता को देखते हुए अथमलगोला, बख्तियारपुर थाना एवं बाढ़ डीएसपी 2 घटनास्थल पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर मामले की छानबीन शुरू की। साथ ही श्वान दस्ता और एफएसएल की टीम को घटनास्थल पर बुलाया गया। 

    बकरी चराने खेत की ओर आई थी बच्ची

    साक्ष्य संकलन के बाद पुलिस ने गांव के ही एक संदिग्ध किशोर को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ में 17 वर्षीय किशोर ने मामले में अपनी संलिप्तता स्वीकार की। आरोपित ने बताया कि एक बच्ची प्रतिदिन बकरी चराने आती थी। बुधवार को भी बकरी चराने खेत की ओर आई। 

    बच्ची को खींचकर अपने निर्माणाधीन मकान में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। दुष्कर्म के बाद बच्ची के दोनों हाथ घर में पड़े तार से बांध दिया और बिजली के करंट सटाकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद पूरी कहानी मां को बताया। मैं और मां ने मिलकर बच्ची के शव को बोरे में भरकर धान के खेत में फेंक दिया। 

    ग्रामीण एसपी ने बताया कि इस ब्लाइंड केस को महज 12 घंटे में पुलिस के द्वारा सफल उद्भेदन किया गया है। इसके लिए अथमलगोला थानाध्यक्ष नवीन कुमार सिंह एवं डीएसपी 2 अभिषेक सिंह को पुरस्कृत किया जाएगा।