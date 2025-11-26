राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar News: पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) की प्रगति यात्रा के दौरान घोषित योजनाओं को सौ दिनों के भीतर पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। उन्होंने एक सप्ताह के भीतर उन योजनाओं की सूची मांगी है। कहा है कि विभाग इन्हें सर्वोच्च प्राथमिकता दे। मंत्री ने बुधवार को विभाग की समीक्षा की। इसमें सचिव संदीप आर पुडकलकट्टी, बीएसआरडीसीएल के एमडी शीर्षत कपिल के साथ मुख्य अभियंता, क्षेत्रीय मुख्य अभियंता एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे। विकास में पथ निर्माण विभाग की भूमिका अहम नवीन ने कहा कि बिहार के चौतरफा विकास में पथ निर्माण विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस भूमिका को बनाये रखने के लिए सभी योजनाओं को गुणवत्तापूर्ण एवं दोगुनी गति से काम करना होगा।

सभी अभियंता निरंतर मानिटरिंग करें। सड़क एवं पुल-पुलियों के रख रखाव पर भी ध्यान दें। मंत्री ने निर्देश दिया कि धीमी गति से चल रही योजनाओं पर नजर रखें। लापरवाह एजेंसियों पर करें कठोर कार्रवाई धीमी गति के कारणों का पता लगाएं और निदान करें। उन्होंने विशेष रूप से उन सड़कों के रखरखाव, मरम्मत एवं चौड़ीकरण की व्यवस्था मजबूत करने का आदेश दिया जिनके संबंध में मुख्यमंत्री ने अपनी यात्रा के दौरान निर्देश दिए थे।

कहा कि गुणवत्ता से समझौता न करें। लापरवाह एजेंसियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करें। मंत्री को बताया गया कि विभिन्न जिलों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राज्य योजना, एवं मुख्य जिला सड़क योजनाओं के अंतर्गत कई परियोजनाएं तेजी से पूरी हो रही हैं।