डि‍ज‍िटल डेस्‍क, बिहार। कल तक बिहार में शराबबंदी कानून (Liquor Ban Law) के विरोध में खुलकर बोलने वाले केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी (Jitan Ram Manjhi) के सुर अब बदल गए हैं।

उन्‍होंने कहा कि बिहार में शराबबंदी अबतक का सबसे अच्‍छा कानून है। हालांक‍ि कुछ अधिकारी और ब्रॉकर मिलकर इसमें बाधा उत्‍पन्‍न कर रहे हैं।

भोजपुर पहुंचे मांझी ने मीडिया से बातचीत में कहा-हम बार-बार यही कहते रहे हैं, इससे अच्‍छा कानून हो ही नहीं सकता। लेकिन इसके अनुपालन में गड़बड़ी है।

इस क्रम में उन्‍होंने अपना उदाहरण भी दिया। बताया क‍ि उनके घर में शराब बनती थी। चुलाई शराब बेची जाती थी। फिर कुछ घटना ऐसी हो गई क‍ि उन्‍होंने अपने पिता को यह काम करने से रोका।

वे पिता को बार-बार कहते थे क‍ि यह काम नहीं करें। इसका नतीजा है कि आज हम पढ़-लिखकर यहां तक पहुंचे हैं। मेरा भाई भी पु‍लिस इंस्‍पेक्‍टर बना। उन्‍होंने कहा कि शराब मनुष्‍य को निसाचर बना देती है। इसलिए यह कानून बहुत अच्‍छा है।