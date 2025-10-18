Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    गठबंधन की गाड़ी पटरी से उतरी? तीन सीटों पर भाकपा-कांग्रेस के बीच दोस्ताना लड़ाई की नौबत

    By Dina Nath Sahani Edited By: Radha Krishna
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 06:29 PM (IST)

    बिहार महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर अभी भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। कांग्रेस को मिली राजापाकर, रोसड़ा और बिहारशरीफ सीटों पर माकपा ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं, जिससे दोस्ताना मुकाबले के आसार हैं। कहलगांव सीट पर भी राजद और कांग्रेस के बीच ऐसी ही स्थिति बनी हुई है। अंतिम निर्णय नामांकन वापस लेने के बाद ही पता चलेगा।

    prefferd source google
    Hero Image

    तीन सीटों पर भाकपा-कांग्रेस के बीच दोस्ताना लड़ाई की नौबत

    राज्य ब्यूरो, पटना। महागठबंधन में सीट शेयरिंग का खटपट अभी सुलझा नहीं है। महागठबंधन के सहयोगी दलों में राष्ट्रीय जनता दल (राजद), कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी यानी माकपा), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माले), विकासशील इंसान पार्टी (वीआइपी), और झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम), शामिल हैं। इनके बीच सीट बंटवारे में राजापाकर, रोसड़ा और बिहारशरीफ विधानसभा की सीटें कांग्रेस के हिस्से में आई हैं, लेकिन इन सीटों पर माकपा ने अपने उम्मीदवार दे दिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें


    वहीं इन सीटों पर कांग्रेस के भी उम्मीदवारों से नामांकन किया है। माना जा रहा है कि इन सीटों पर कांग्रेस और माकपा के बीच दोस्ताना लड़ाई होगी।


    मिली जानकारी के मुताबिक राजापाकर सीट से कांग्रेस के मोहित पासवान और माकपा के प्रतिमा कुमारी, रोसड़ा से कांग्रेस के बीके रवि तथा माकपा के लक्ष्मण पासवान, बिहारशरीफ से कांग्रेस के उमर खान एवं माकपा के शिव कुमार यादव ने नामांकन किया है।

    माकपा के ललन चौधरी के मुताबिक हमने महागठबंधन में सीट शेयरिंग में संबंधित तीन सीटों को भी देने की मांग की थी। उधर, कहलगांव सीट पर राजद और कांग्रेस के बीच दोस्ताना लड़ाई की प्रबल संभावना है क्योंकि इस सीट से राजद ने रजनीश यादव और कांग्रेस ने प्रवीण कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया है।

    हालांकि, उपरोक्त संबंधित सीटों पर पूरी तस्वीर नामांकन वापस लेने के आखिरी तिथि तक साफ हो पाएगी।