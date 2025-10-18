गठबंधन की गाड़ी पटरी से उतरी? तीन सीटों पर भाकपा-कांग्रेस के बीच दोस्ताना लड़ाई की नौबत

राज्य ब्यूरो, पटना। महागठबंधन में सीट शेयरिंग का खटपट अभी सुलझा नहीं है। महागठबंधन के सहयोगी दलों में राष्ट्रीय जनता दल (राजद), कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी यानी माकपा), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माले), विकासशील इंसान पार्टी (वीआइपी), और झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम), शामिल हैं। इनके बीच सीट बंटवारे में राजापाकर, रोसड़ा और बिहारशरीफ विधानसभा की सीटें कांग्रेस के हिस्से में आई हैं, लेकिन इन सीटों पर माकपा ने अपने उम्मीदवार दे दिया है।

वहीं इन सीटों पर कांग्रेस के भी उम्मीदवारों से नामांकन किया है। माना जा रहा है कि इन सीटों पर कांग्रेस और माकपा के बीच दोस्ताना लड़ाई होगी।

मिली जानकारी के मुताबिक राजापाकर सीट से कांग्रेस के मोहित पासवान और माकपा के प्रतिमा कुमारी, रोसड़ा से कांग्रेस के बीके रवि तथा माकपा के लक्ष्मण पासवान, बिहारशरीफ से कांग्रेस के उमर खान एवं माकपा के शिव कुमार यादव ने नामांकन किया है।

माकपा के ललन चौधरी के मुताबिक हमने महागठबंधन में सीट शेयरिंग में संबंधित तीन सीटों को भी देने की मांग की थी। उधर, कहलगांव सीट पर राजद और कांग्रेस के बीच दोस्ताना लड़ाई की प्रबल संभावना है क्योंकि इस सीट से राजद ने रजनीश यादव और कांग्रेस ने प्रवीण कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया है।