'12 माफिया चिह्नित', कांग्रेस नेता अखिलेश सिंह बोले- बिहार में सरकार बनते ही होगी कार्रवाई

राज्य ब्यूरो, पटना। वरिष्ठ कांग्रेसी और राज्यसभा सांसद डॉ. अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि पूरे बिहार में माफियाओं का कब्जा है। मिलावटखोरी अपने चरम पर है। भाजपा-जदयू राज में समूचा बिहार 20 सालों से माफियाओं की गिरफ्त में है चारों ओर से बिहार को लूटा गया है। कांग्रेस पार्टी ने 12 मफिया चिह्नित किए है। सरकार में आते ही बिहार माफिया मुक्त होगा और शुद्धि के लिए युद्ध होगा। उन्होंने कहा हम चप्पे-चप्पे पर जाएंगे और सारे माफिया मारे जाएंगे। डॉ. अखिलेश शुक्रवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि मफिया के लिए हमारी सरकार में बस दो ही स्थान रहेंगे ये चुनाव उनको करना है या तो जहन्नुम या जेल जाना है। माइक्रोफाइनेंस माफिया का हवाला देकर कहा कि सूदखोरी और महिलाओं के शोषण का संगठित रूप; कर्ज के बोझ में फांसी हुई लगभग एक करोड़ नौ लाख महिलाओं पर औसतन ₹30,000 का बकाया बताया जा रहा है। वसूली के नाम पर धमकी, अपमान और हिंसा की रिपोर्टें मिलती हैं।