'12 माफिया चिह्नित', कांग्रेस नेता अखिलेश सिंह बोले- बिहार में सरकार बनते ही होगी कार्रवाई
कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने बिहार में माफियाओं के आतंक का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भाजपा-जदयू के शासन में बिहार को लूटा गया। कांग्रेस ने 12 माफियाओं को चिह्नित किया है और सरकार आने पर माफिया मुक्त बिहार का वादा किया है। उन्होंने माइक्रोफाइनेंस और भू-माफिया जैसे मुद्दों पर भी बात की और कठोर कार्रवाई की बात कही।
राज्य ब्यूरो, पटना। वरिष्ठ कांग्रेसी और राज्यसभा सांसद डॉ. अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि पूरे बिहार में माफियाओं का कब्जा है। मिलावटखोरी अपने चरम पर है।
भाजपा-जदयू राज में समूचा बिहार 20 सालों से माफियाओं की गिरफ्त में है चारों ओर से बिहार को लूटा गया है। कांग्रेस पार्टी ने 12 मफिया चिह्नित किए है।
सरकार में आते ही बिहार माफिया मुक्त होगा और शुद्धि के लिए युद्ध होगा। उन्होंने कहा हम चप्पे-चप्पे पर जाएंगे और सारे माफिया मारे जाएंगे। डॉ. अखिलेश शुक्रवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि मफिया के लिए हमारी सरकार में बस दो ही स्थान रहेंगे ये चुनाव उनको करना है या तो जहन्नुम या जेल जाना है।
माइक्रोफाइनेंस माफिया का हवाला देकर कहा कि सूदखोरी और महिलाओं के शोषण का संगठित रूप; कर्ज के बोझ में फांसी हुई लगभग एक करोड़ नौ लाख महिलाओं पर औसतन ₹30,000 का बकाया बताया जा रहा है। वसूली के नाम पर धमकी, अपमान और हिंसा की रिपोर्टें मिलती हैं।
उन्होंने कहा कि भू-माफिया आम लोगों की जमीन, सरकारी व दान की जमीन पर फर्जी रजिस्ट्री, दखल, बटाई और अवैध नामांतरण के माध्यम से कब्जा कर रहे हैं। राजनीतिक तथा प्रशासनिक संरक्षण के जाल की जानकारी है हमें। उन्होंने बालू माफिया, शराब माफिया, शिक्षा माफिया, ठेका माफिया पर पर कठोर कार्रवाई करने की बात कही।
संवाददाता सम्मेलन में राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे, प्रदेश कांग्रेस के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष कौकब कादरी, कोषाध्यक्ष जितेंद्र गुप्ता, मीडिया चेयरमैन राजेश राठौड़, ब्रजेश प्रसाद मुनन, सौरभ सिन्हा, ज्ञान रंजन मौजूद थे।
