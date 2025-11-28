Language
    एक दिसंबर से बिहार व‍िधानमंडल का सत्र, चाक-चौबंद रहेगी सुरक्षा व्‍यवस्‍था, कब होगा राज्‍यपाल का संबोधन? देखें डिटेल

    By Arun Ashesh Edited By: Vyas Chandra
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 07:37 PM (IST)

    बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से शुरू हो रहा है, जिसके लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। सत्र के दौरान राज्यपाल का अभिभाषण होगा। उसमें सरकार की नीतियों का उल्लेख होगा। विपक्ष बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है।

    एक से शुरू होगा व‍िधानमंडल का सत्र। जागरण आर्काइव

    राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar Assembly Session: विधानमंडल के एक दिसंबर से प्रारंभ हो रहे सत्र की तैयारी की समीक्षा में सुरक्षा, ट्रैफिक व्यवस्था, चिकित्सा, सफाई, पार्किंग की व्यवस्था चाक चौबंद रखने का निर्देश दिया गया।

    शुक्रवार को हुई उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने की। इसमें संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी भी शामिल थे।

    सभापति ने बताया कि अठारहवीं विधानसभा की यह पहली बैठक होगी। एक दिसंबर को नव निर्वाचित विधायक शपथ ग्रहण करेंगे। दो को नए विधानसभा अध्यक्ष का निर्वाचन होगा।

    तीन दिसंबर को राज्‍यपाल का संबोधन

    तीन दिसंबर को सेंट्रल हाल में बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां संबोधित करेंगे।
    चार को राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद–विवाद एवं सरकार का उत्तर होगा।

    पांच दिसंबर को द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी पर वाद–विवाद होगा। इससे संबंधी विनियोग विधेयक पेश किया जायेगा। संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि सरकार विधानमंडल के प्रति अपनी जिम्मेवारी के निर्वहन के प्रति मुस्तैद है ।

    सदस्‍यों को न हो कोई कठ‍िनाई

    यह अठारहवीं विधान सभा का यह पहला सत्र है, इसलिए सत्र के दौरान सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को किसी भीप्रकार की कठिनाई न हो, इसका अधिकारी विशेष रूप से ध्यान रखें।

    बैठक में गृह सचिव प्रणव कुमार, अपर पुलिस महानिदेशक डा. कमल किशोर सिंह, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के निदेशक वैभव श्रीवास्तव, भवन निर्माण के संयुक्त सचिव शिव रंजन पटना के जिलाधिकारी डा. त्यागराजन एस एम , वरीय पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय के शर्मा, नगर आयुक्त यशपाल मीणा, विधानसभा की प्रभारी सचिव ख्याति सिंह, एवं विधान परिषद के सचिव अखिलेश कुमार झा उपस्थित थे।

    इधर विधानमंंडल सत्र को लेकर निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। पटना के सदर एसडीओ ने इसका आदेश जारी किया है। इसके तहत 1 से पांच दिसंबर तक विधानसभा के आसपास निषेधाज्ञा प्रभावी रहेगी। 