बिहार में अब विधान परिषद चुनाव का बजेगा बिगुल! 8 सीटों पर होने वाले चुनाव की तैयारियों में जुटे दिग्गज

    By Raman Shukla Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 10:46 PM (IST)

    विधानसभा चुनाव के बाद, राजनीतिक दल अब विधान परिषद के स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों की आठ सीटों के चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। निर्वाचन आयोग मतदाता सूची बनाने और प्रशिक्षण का आयोजन कर रहा है। मतदाता बनने से चूक गए लोग 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक फॉर्म भरकर मतदाता बन सकते हैं। 

    बिहार विधान परिषद की तैयारी शुरू। (जागरण)

    राज्य ब्यूरो, पटना। भारत निर्वाचन आयोग के साथ ही विधानसभा चुनाव के उपरांत दलों के दिग्गज अब स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए आठ सीटों पर होने वाले चुनाव तैयारियों में जुट गए हैं।

    इनमें पटना, दरभंगा, एवं तिरहुत स्नातक एवं शिक्षक दोनों निर्वाचन क्षेत्र सम्मिलित है। जबकि कोसी स्नातक एवं सारण शिक्षक क्षेत्र का भी चुनाव होना है। भारत निर्वाचन आयोग ने चुनाव से संबंधित तैयारियां शुरू कर दी है। मतदाता सूची बनाने के साथ ही मतदानकर्मियों के प्रशिक्षण का क्रम शुरू हो गया है।

    वर्तमान में एमएलसी के साथ ही भावी प्रत्याशियों ने मतदाता बनाने पूरी ताकत झोंक दी है। राजनीतिक दलों के अंदर प्रत्याशी के नाम पर विचार-विमर्श शुरू हो गया है। प्रारूप सूची में छह नवंबर तक जो भी मतदाता बने हैं, वह अपने-अपने प्रखंडों एवं जिला उप निर्वाचन अधिकारी के यहां जाकर अपना नाम देख सकते हैं। अगर उसमें नाम नहीं है, तो इस विषय पर अपना दावा आपत्ति का फॉर्म सात एवं आठ भरकर दावा आपत्ति कर सकते हैं।

    वहीं, दिनांक 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक जो भी मतदाता बनने से चूक गए हैं, वह फॉर्म 18 भरकर अपने-अपने प्रखंडों, जिला एवं कमिश्नरी में फॉर्म जमा करवाकर मतदाता बन सकते हैं। इसके बाद, मतदाताओं द्वारा अपनी आपत्ति या दावा दर्ज कराने की प्रक्रिया 25 दिसंबर, 2025 तक चलेगी।

    इसके अंतर्गत जो भी विवाद या त्रुटि सामने आएगी, उसे समय पर सुधारकर अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 30 दिसंबर, 2025 को किया जाएगा।

    आयोग ने सभी संभावित मतदाताओं से अपील की है कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने आवेदन जमा करें ताकि उनके नाम आगामी विधान परिषद चुनाव में मतदाता सूची में सम्मिलित हो सकें।

    यह प्रक्रिया बिहार में शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों के लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। विदित हो कि उक्त सीटों के जनप्रतिनिधियों का वर्तमान कार्यकाल 16 नवंबर, 2026 को समाप्त हो रहा है।

    कौन बन सकते हैं मतदाता

    बिहार के पूर्व उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी बैजूनाथ कुमार सिंह के अनुसार स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव में वर्ष 2022 तक स्नातक या समकक्ष डिग्री वाले भारतीय नागरिक मतदाता बन सकते हैं।

    वहीं, शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव के लिए संबंधित चुनाव क्षेत्र के माध्यमिक विद्यालय से लेकर उच्च शिक्षण संस्थान के शिक्षक मतदाता हो सकते हैं। लेकिन तीन वर्ष का शैक्षणिक अनुभव होना अनिवार्य है। साथ ही संबंधित संस्थान का नाम सरकार से अधिसूचित हो। लेकिन किसी भी संस्थान के अतिथि शिक्षक किसी भी सूरत में शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता नहीं बन सकते हैं।

    स्नातक कोटे की सीटें

    • पटना: नीरज कुमार
    • दरभंगा: सर्वेश कुमार
    • तिरहुत: वंशीधर ब्रजवासी
    • कोसी: एनके यादव

    शिक्षक कोटे की सीटें

    • पटना: नवल किशोर यादव
    • दरभंगा: मदन मोहन झा
    • तिरहुत: संजय कुमार सिंह
    • सारण: अफाक अहमद