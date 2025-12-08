Bihar Land Survey: विशेष सर्वेक्षण कार्य में तेजी लाने का निर्देश, उपमुख्यमंत्री ने की जिलावार प्रगति समीक्षा

राज्य ब्यूरो, पटना। उपमुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने विशेष सर्वेक्षण कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया है। उन्होंने सोमवार को इस विषय की समीक्षा की। बैठक में विभाग के प्रधान सचिव सीके अनिल तथा भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशक जे. प्रियदर्शिनी सहित सभी वरीय अधिकारी उपस्थित थे।

उपमुख्यमंत्री ने तय समय सीमा में सर्वे पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने बताया कि प्रथम चरण में सितंबर 2020 से 20 जिलों के 89 अंचलों के 5657 मौजा तथा दूसरे चरण में अगस्त 2024 से 18 जिलों के 448 अंचलों के 37384 मौजा में विशेष सर्वेक्षण की शुरुआत की गई है।