Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bihar Bhumi: जमीन से जुड़े गुमशुदा दस्तावेज को लेकर विजय सिन्हा का बड़ा एलान, सरकार ने निकाली गजब स्कीम

    By Arun Ashesh Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 07:13 PM (IST)

    उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की समीक्षा की। उन्होंने न्यायालयों में लंबित मामलों के जल्द निपटारे का आदेश दिया। उन्हो ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    जमीन से जुड़े गुमशुदा दस्तावेज उपलब्ध कराने वाले बिहारी राजस्व योद्धा से होंगे सम्मानित: विजय सिन्हा

    राज्य ब्यूरो, पटना। उपमुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा (Bihar Deputy CM Vijay Kumar Sinha) ने शुक्रवार लगातार चौथे दिन विभागीय कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने राज्य न्यायालयों में लंबित मामलों के जल्द निबटारे का आदेश दिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उन्होंने बताया कि विभागीय पोर्टल पर अब तक 28 करोड़ पन्नों का डिजिटल रिकॉर्ड अपलोड किया जा चुका है। इसमें 28 प्रकार के विभिन्न अभिलेख शामिल हैं। बहुत शीघ्र ही आमजनों को डिजिटल सर्टिफाइड कॉपी मिलने लगेगी।

    उन्होंने कहा कि अतीत में जिला अभिलेखागार एवं अंचल स्तर पर रखे गए भूमि अभिलेखों में से कुछ खतियानों के बीच के पन्ने गायब मिले हैं, जिसके कारण वे डिजिटलीकरण से वंचित रह गए। ऐसे गुमशुदा दस्तावेज उपलब्ध कराने वाले नागरिकों को ‘बिहारी राजस्व योद्धा’ सम्मान से सम्मानित किया जाएगा।

    उन्होंन कहा कि उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों की फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी से जांच कर उनकी सत्यता सुनिश्चित की जाएगी। कुछ राजस्व गांवों के अभिलेख भी अनुपलब्ध पाए गए हैं।

    उपमुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे गांवों में पुराने जानकार लोगों की सहायता से भी अभिलेख की प्राप्ति संभव है।राजस्व न्यायालयों में लंबित मामलों की भी समीक्षा की गई।

    बैठक में बताया गया कि गया किअंचलाधिकारी न्यायालय में 5388 मामलों में से 3705 का निष्पादन, डीसीएलआर न्यायालय में 3,43,588 में से 1,82,854 का निष्पादन, अपर समाहर्ता न्यायालय में 50,042 में से 19,755 का निष्पादन, समाहर्ता न्यायालय में 3901 में से 1628 का निष्पादन तथा आयुक्त न्यायालय में 3289 में से 1010 का निष्पादन हो चुका है।

    उन्होंने अभियान चलाकर लंबित मामलों के निपटारे तथा नये मामलों के निर्धारित समय सीमा में समाधान का सख्त निर्देश दिया। बैठक में विभाग के प्रधान सचिव सीके अनिल, सचिव जय सिंह, गोपाल मीणा सहित अन्य अधिकारी शामिल थे।