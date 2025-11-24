Language
    Bihar News: आत्मरक्षा का गुर सीखेंगी 40 हजार छात्राएं, 36 दिनों की होगी कराटे ट्रेनिंग

    By Dina Nath Sahani Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 01:26 PM (IST)

    बिहार के कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों में छात्राओं को आत्मरक्षा के लिए कराटे का प्रशिक्षण दिया जाएगा। 36 दिनों के इस प्रशिक्षण में लगभग 40 हजार छात्राओं को बेसिक कराटे सिखाया जाएगा, जिससे वे संकट के समय अपनी सुरक्षा कर सकें। प्रशिक्षण का उद्देश्य छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाना और भविष्य में कराटे प्रशिक्षक बनने के अवसर प्रदान करना है। महिला प्रशिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी।

    राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार में कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय की छात्राएं खुद की सुरक्षा का गुर सीखेंगी। जल्द ही इन छात्राओं के लिए कराटे का प्रशिक्षण शुरू होगा। इस दौरान 36 दिनों के प्रशिक्षण में बेसिक स्तर पर कराटे सिखाया जाएगा।

    इससे संकट के समय कराटे तकनीक का उपयोग कर खुद को बदमाशों से बचा सकेंगी। कक्षा 6 से 12 तक की लगभग 40 हजार छात्राओं को कराटे प्रशिक्षण का लाभ मिलेगा। राज्य के सभी 668 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की छात्राओं को कराटे का प्रशिक्षण दिलाने की तैयारी पूरी कर ली गई है।

    बिहार शिक्षा परियोजना परिषद से मिली जानकारी के मुताबिक राज्य में कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय की छात्राओं को खेलकूद में भी बढ़ावा दिया जाएगा। इसी कड़ी में छात्राओं को कराटे का प्रशिक्षण देने के लिए शिड्यूल तैयार किया गया है।

    इसका उद्देश्य संकट के समय छात्राओं द्वारा कराटे तकनीक का उपयोग कर खुद को बचाव करने की बारिकियों की जानकारी देना है। वहीं कराटे का प्रशिक्षण इन्हें भविष्य में आत्मनिर्भर बनने में भी मदद करती है। छात्राओं की कराटे में विशेष रूचि रहने पर उन्हें पेशेवर तौर पर प्रशिक्षण दिलाया जाएगा, ताकि भविष्य में ये कराटे प्रशिक्षक के तौर पर जीवन-यापन भी कर सकें।

    पहले 10 दिनों का ही प्रशिक्षण दिया जाता था। बाद में 36 दिनों का प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया गया। छात्राओं को कराटे सिखाने के लिए पेशेवर महिलाओं से प्रशिक्षण दिलाने को प्राथमिकता दी जाएगी।

    महिला कराटे प्रशिक्षक की कमी की स्थिति में पुरुष कराटे प्रशिक्षक भी रखे जाएंगे। प्रशिक्षक को प्रतिदिन के प्रशिक्षण के हिसाब से पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है। इसके लिए शिक्षा विभाग से मार्गदर्शन मांगा गया है।