महिलाओं को 'BOSS' बना रही बिहार सरकार की ये योजना, आप भी करें शानदार कमाई
Bihar Jeevika Didi: बिहार में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 'जीविका' मॉडल के तहत 'दीदी की रसोई' और 'बैंक सखी' योजनाएं रोजगार के नए अवसर प्रदान कर रही हैं।
HighLights
दीदी की रसोई अस्पतालों में कैंटीन चलाकर आय का स्रोत।
बैंक सखी गांवों में बैंकिंग सेवाएं देकर कमीशन कमाती हैं।
जीविका समूह से जुड़कर महिलाएं इन योजनाओं का लाभ उठाएं।
डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार में महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सरकार लगातार काम कर रही है। महिलाओं के लिए बिहार सरकार का 'जीविका' मॉडल अब सीधे रोजगार का सबसे मजबूत जरिया बन चुका है।
सिर्फ बचत और कर्ज के लेन-देन से आगे बढ़कर, अब जीविका दीदियां (Bihar Jeevika Didi) सरकारी अस्पतालों की कैंटीन संभाल रही हैं और पंचायतों में मिनी-बैंक चला रही हैं।
'दीदी की रसोई' (Didi Ki Rasoi) और 'बैंक सखी' (Bank Sakhi) जैसी योजनाओं ने महिलाओं के लिए कमाई के दरवाजे खोल दिए हैं।
अगर आप भी घर बैठे या अपने ही इलाके में कमाई का एक सुरक्षित विकल्प तलाश रही हैं, तो ये दोनों मॉडल आपके लिए बेहतरीन अवसर साबित हो सकते हैं।
'दीदी की रसोई' (Bihar Didi Ki Rasoi):
स्वास्थ्य विभाग और जीविका के बीच हुए एक खास समझौते के तहत बिहार के सदर और अनुमंडल अस्पतालों में मरीजों, तीमारदारों और डॉक्टरों को शुद्ध भोजन परोसने का जिम्मा अब पूरी तरह से जीविका दीदियों के पास है। यह कोई छोटा काम नहीं है, बल्कि एक पूरी कैंटीन का व्यावसायिक संचालन है।
समझें कमाई का गणित:
एक अस्पताल में कैंटीन चलाने के लिए जीविका समूहों को टेंडर दिया जाता है। मरीजों को दिए जाने वाले भोजन का पैसा सरकार सीधे समूह के खाते में भेजती है।
इसके अलावा ओपीडी में आने वाले लोग और अस्पताल का स्टाफ भी यहां से सशुल्क भोजन खरीदता है, जिससे समूहों को हर महीने अच्छी खासी बचत होती है।
कैसे मिलती है फंडिंग और ट्रेनिंग?
महिलाओं को कैंटीन शुरू करने के लिए अपनी जेब से भारी रकम नहीं लगानी होती। जीविका के 'कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड' से व्यवसाय शुरू करने के लिए आर्थिक मदद मिलती है।
साथ ही, साफ-सफाई, खाना बनाने और हिसाब-किताब रखने की पूरी प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी जीविका की तरफ से मुफ्त दी जाती है।
'बैंक सखी' (Bank Sakhi): पंचायत का अपना मिनी-बैंक
गांवों में बैंक दूर होते हैं, ऐसे में सरकार ने बैंकिंग सुविधाओं को सीधे लोगों के दरवाजे तक पहुंचाने के लिए 'बैंक सखी' मॉडल की शुरुआत की है। इस योजना के तहत स्वयं सहायता समूह से जुड़ी पढ़ी-लिखी महिलाओं को बैंक एजेंट बनाया जा रहा है।
योग्यता और काम:
बैंक सखी बनने के लिए महिला का कम से कम 10वीं (मैट्रिक) पास होना जरूरी है। उन्हें बायोमेट्रिक मशीन या स्मार्टफोन के जरिए गांव के लोगों का पैसा जमा करने, निकालने और खाते खोलने का काम दिया जाता है।
कितनी होती है कमाई?
शुरुआत में बैंक सखी को काम जमाने के लिए शुरुआती 6 महीने तक ₹2,500 प्रति माह का मानदेय जीविका की ओर से दिया जाता है। इसके बाद, हर बैंकिंग ट्रांजैक्शन (पैसे के लेन-देन) पर बैंक की तरफ से फिक्स कमीशन मिलता है।
त्योहारों और सरकारी योजनाओं का पैसा आने के वक्त यह कमीशन काफी अच्छी आमदनी में बदल जाता है। हाल ही में इन्हें स्मार्ट मीटर रिचार्ज का काम भी दिया जा रहा है, जिस पर अलग से कमीशन मिलता है।
इन योजनाओं से कैसे जुड़ें? (स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस)
जीविका की इन दोनों योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आपका 'स्वयं सहायता समूह' का सदस्य होना अनिवार्य है। जुड़ने की प्रक्रिया बेहद आसान है।
समूह का गठन करें: अपने मोहल्ले या टोले की 10 से 15 महिलाओं को मिलाकर एक समूह बनाएं।
जीविका कार्यालय से संपर्क: अपने ब्लॉक के जीविका कार्यालय में जाकर 'ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर' या 'कम्युनिटी मोबिलाइजर' से मिलें और अपने समूह का रजिस्ट्रेशन कराएं।
ग्राम संगठन में शामिल हों: जब आपका समूह पुराना हो जाता है, तो उसे पंचायत स्तर के 'ग्राम संगठन' से जोड़ दिया जाता है।
प्रस्ताव पास कराएं: 'दीदी की रसोई' का टेंडर लेना हो या 'बैंक सखी' बनना हो, इसके लिए आपको अपने ग्राम संगठन की बैठक में प्रस्ताव रखना होता है। अगर आपकी योग्यता सही है, तो संगठन आपका नाम आगे प्रखंड कार्यालय को भेज देता है।
ट्रेनिंग और शुरुआत: चयन होने के बाद जीविका द्वारा आपको आवश्यक उपकरण (जैसे बैंक सखी के लिए मशीन या रसोई के लिए बर्तन/फंड) और ट्रेनिंग दी जाती है, जिसके बाद आप अपना काम शुरू कर सकती हैं।
महिलाओं के लिए यह सिर्फ एक नौकरी नहीं, बल्कि खुद को उद्यमी बनाने का एक बेहतरीन सरकारी रास्ता है।
सोर्स- brlps.in
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