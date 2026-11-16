महिलाओं को 'BOSS' बना रही बिहार सरकार की ये योजना, आप भी करें शानदार कमाई

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार में महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सरकार लगातार काम कर रही है। महिलाओं के लिए बिहार सरकार का 'जीविका' मॉडल अब सीधे रोजगार का सबसे मजबूत जरिया बन चुका है।

सिर्फ बचत और कर्ज के लेन-देन से आगे बढ़कर, अब जीविका दीदियां (Bihar Jeevika Didi) सरकारी अस्पतालों की कैंटीन संभाल रही हैं और पंचायतों में मिनी-बैंक चला रही हैं।

'दीदी की रसोई' (Didi Ki Rasoi) और 'बैंक सखी' (Bank Sakhi) जैसी योजनाओं ने महिलाओं के लिए कमाई के दरवाजे खोल दिए हैं।

अगर आप भी घर बैठे या अपने ही इलाके में कमाई का एक सुरक्षित विकल्प तलाश रही हैं, तो ये दोनों मॉडल आपके लिए बेहतरीन अवसर साबित हो सकते हैं।

'दीदी की रसोई' (Bihar Didi Ki Rasoi):

स्वास्थ्य विभाग और जीविका के बीच हुए एक खास समझौते के तहत बिहार के सदर और अनुमंडल अस्पतालों में मरीजों, तीमारदारों और डॉक्टरों को शुद्ध भोजन परोसने का जिम्मा अब पूरी तरह से जीविका दीदियों के पास है। यह कोई छोटा काम नहीं है, बल्कि एक पूरी कैंटीन का व्यावसायिक संचालन है।

समझें कमाई का गणित: एक अस्पताल में कैंटीन चलाने के लिए जीविका समूहों को टेंडर दिया जाता है। मरीजों को दिए जाने वाले भोजन का पैसा सरकार सीधे समूह के खाते में भेजती है। इसके अलावा ओपीडी में आने वाले लोग और अस्पताल का स्टाफ भी यहां से सशुल्क भोजन खरीदता है, जिससे समूहों को हर महीने अच्छी खासी बचत होती है। कैसे मिलती है फंडिंग और ट्रेनिंग? महिलाओं को कैंटीन शुरू करने के लिए अपनी जेब से भारी रकम नहीं लगानी होती। जीविका के 'कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड' से व्यवसाय शुरू करने के लिए आर्थिक मदद मिलती है। साथ ही, साफ-सफाई, खाना बनाने और हिसाब-किताब रखने की पूरी प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी जीविका की तरफ से मुफ्त दी जाती है। 'बैंक सखी' (Bank Sakhi): पंचायत का अपना मिनी-बैंक गांवों में बैंक दूर होते हैं, ऐसे में सरकार ने बैंकिंग सुविधाओं को सीधे लोगों के दरवाजे तक पहुंचाने के लिए 'बैंक सखी' मॉडल की शुरुआत की है। इस योजना के तहत स्वयं सहायता समूह से जुड़ी पढ़ी-लिखी महिलाओं को बैंक एजेंट बनाया जा रहा है।

योग्यता और काम: बैंक सखी बनने के लिए महिला का कम से कम 10वीं (मैट्रिक) पास होना जरूरी है। उन्हें बायोमेट्रिक मशीन या स्मार्टफोन के जरिए गांव के लोगों का पैसा जमा करने, निकालने और खाते खोलने का काम दिया जाता है।

कितनी होती है कमाई? शुरुआत में बैंक सखी को काम जमाने के लिए शुरुआती 6 महीने तक ₹2,500 प्रति माह का मानदेय जीविका की ओर से दिया जाता है। इसके बाद, हर बैंकिंग ट्रांजैक्शन (पैसे के लेन-देन) पर बैंक की तरफ से फिक्स कमीशन मिलता है।