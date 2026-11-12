बिहार में जीविका दीदियों को मिला बड़ा जिम्मा, घर-घर पहुंचाएंगी PM सूर्य घर योजना

राज्य ब्यूरो, पटना। जीविका समूह की दीदियों (Bihar Jeevika Didi) को रूफटॉप सोलर संयत्र स्थापित करने की योजना से जोड़ा जाएगा। जीविका और बिजली वितरण कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ गुरुवार को इस संबंध में बैठक हुई।

इस बाबत कहा गया कि राज्य में प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना (PM Surya Ghar Free Bijli Yojana) के क्रियान्वयन में तेजी लाने तथा अधिकाधिक परिवारों को सौर ऊर्जा से जोड़ने के उद्देश्य से जीविका समूह की दीदियों को इस कार्यक्रम से जोड़ा जाएगा।