Bihar: PK की जन सुराज पार्टी का बड़ा एक्शन; पंचायत तक की इकाईयों पर ले लिया फैसला
बिहार में प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने पंचायत स्तर तक की इकाइयों पर बड़ा फैसला लिया है। इस निर्णय का उद्देश्य पार्टी संगठन को मजबूत करना है। जन सुराज पार्टी बिहार में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए लगातार प्रयासरत है।
राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar Politics: विधानसभा चुनाव (Bihar Chunav 2025) में करारी हार के बाद जन सुराज पार्टी (JSP) अपनी कमर सीधी करने के उपक्रम में जुट गई है।
इसी उद्देश्य से शुक्रवार को प्रशांत किशोर (PK) ने 15 जनवरी से बिहार नवनिर्माण संकल्प अभियान शुरू करने की घोषणा की थी।
शनिवार को उनकी उपस्थिति वाली बैठक में राष्ट्रीय परिषद ने पंचायत से लेकर प्रदेश स्तर तक सांगठनिक इकाइयों को तत्काल प्रभाव से भंग करने का निर्णय लिया।
तय हुआ कि अगले डेढ़ माह के भीतर संगठन को नए सिरे से खड़ा किया जाएगा। 21 दिसंबर को पटना में सामान्य परिषद की बैठक आहूत है। उसमें संगठन और रणनीति पर विचार-विमर्श होगा।
12 प्रमंडलों का सौंपा गया दायित्व
पार्टी के प्रवक्ता सैयद मसीह उद्दीन ने बताया कि राष्ट्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने की। नई सांगठनिक इकाइयों के गठन तक भंग की गई समिति कार्यकारी रूप से कार्य करती रहेगी।
पार्टी ने वरिष्ठ नेताओं को सभी 12 प्रमंडलों का दायित्व सौंपा है, जो उनके अधीनस्थ जिलों में नए सिरे से प्रभावी और क्रियाशील संगठनात्मक ढांचे का निर्माण करेंगे।
भितरघात के दोषियों की सौंपी जाएगी रिपोर्ट
पार्टी नेताओं की यह टीम व्यापक विचार-विमर्श कर हार के कारणों का पता लगाएगी। अनुशासनहीनता और भितरघात के दोषी नेताओं के संबंध में नेतृत्व को रिपोर्ट सौंपेगी।
बैठक में लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता वाईवी गिरि, सेवानिवृत्त आइएएस अधिकारी अरविंद सिंह, एनपी मंडल, ललन यादव तथा एके द्विवेदी, सेवानिवृत्त आइपीएस अधिकारी आरके मिश्रा, जितेंद्र मिश्रा, पूर्व विधायक किशोर कुमार मुन्ना, पूर्व विधान पार्षद रामबलि सिंह चंद्रवंशी, सुधीर शर्मा आदि उपस्थित रहे।
विधानसभा चुनाव से पहले हॉट केक बनी जन सुराज का चुनाव में काफी बुरा प्रदर्शन रहा। एक-दो जगहों को छोड़ पार्टी के कोई भी प्रत्याशी पहले तीन स्थानों पर भी नहीं रहे। PK ने परिणाम के बाद उपवास भी किया था।
