राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar Politics: विधानसभा चुनाव (Bihar Chunav 2025) में करारी हार के बाद जन सुराज पार्टी (JSP) अपनी कमर सीधी करने के उपक्रम में जुट गई है।

इसी उद्देश्य से शुक्रवार को प्रशांत किशोर (PK) ने 15 जनवरी से बिहार नवनिर्माण संकल्प अभियान शुरू करने की घोषणा की थी।

शनिवार को उनकी उपस्थिति वाली बैठक में राष्ट्रीय परिषद ने पंचायत से लेकर प्रदेश स्तर तक सांगठनिक इकाइयों को तत्काल प्रभाव से भंग करने का निर्णय लिया।

तय हुआ कि अगले डेढ़ माह के भीतर संगठन को नए सिरे से खड़ा किया जाएगा। 21 दिसंबर को पटना में सामान्य परिषद की बैठक आहूत है। उसमें संगठन और रणनीति पर विचार-विमर्श होगा।

12 प्रमंडलों का सौंपा गया दायित्‍व

पार्टी के प्रवक्ता सैयद मसीह उद्दीन ने बताया कि राष्ट्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने की। नई सांगठनिक इकाइयों के गठन तक भंग की गई समिति कार्यकारी रूप से कार्य करती रहेगी।