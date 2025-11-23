Language
    बिहार के IPS अधिकारियों की पत्‍न‍ियों ने क‍िया रक्‍तदान, कहा-इससे बड़ा कुछ नहीं

    By Prabhat Ranjan Edited By: Vyas Chandra
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 10:57 PM (IST)

    बिहार में आईपीएस अधिकारियों की पत्नियों ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया। उन्होंने रक्तदान को सबसे बड़ा दान बताते हुए लोगों को इसके लिए प्रेरित किया। शिविर में कई लोगों ने रक्तदान किया, जिसे समाज सेवा में महत्वपूर्ण योगदान माना गया। आयोजकों ने भविष्य में भी ऐसे शिविर आयोजित करने की बात कही है।

    IPSWOA की ओर से आयोजित कार्यक्रम। सौ: आयोजक

    जागरण संवाददाता, पटना। भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों की पत्नियों का संगठन (IPSOWOA) की ओर से बीएसएपी परिसर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया।

    इस दौरान बिहार पुलिस परिवार के लोगों ने बढ़-चढ़ कर भाग लेते हुए सौ पुलिस कर्मियों ने 70 यूनिट रक्तदान किया। महावीर कैंसर संस्थान की निदेशक डा. मनीषा ने सभी रक्तदाताओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। 

    उन्‍होंने कहा कि रक्तदान सबसे बड़ा दान होता है। लोगों को नियमित रूप से रक्तदान करें। संगठन की अध्यक्ष मधुरिमा राज ने कहा कि ऐसे आयोजन से पुलिस परिवार में एकता की भावना को मजबूती मिलती है।

    सचिव सुकृति, कोषाध्यक्ष निवेदिता ने चिकित्सकों, पुलिस कर्मियों को धन्यवाद दिया। संगठन की सदस्य डा. स्मृति पासवान ने कार्यक्रम को सुचारु रूप से संचालित करने में भूमिका निभाई।

    उन्होंने कहा कि युवा कैंसर रोगियों को तत्काल रक्त की आवश्यकता होती है। ऐसे में रक्तदान शिविर समाज में करुणा और सेवा का संदेश देगा।

    मौके पर डीआइजी जयंतकांत, एसपी विक्रम सिहाग, अतिरिक्त निदेशक (आइबी) बलजीत सिंह, एएसपी (विधि व्यवस्था) मोहिबुल्लाह अंसारी,मधुरिमा राज, अनु श्रीवास्तव, स्मृति, आयुषी, सोनिया सिंह आदि ने रक्तदान में भाग लिया। 

    सीएम के नेतृत्व में खेल में नई ऊंचाइयों को छुएगा बिहार

    मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से रविवार को बिहार खेल विश्वविद्यालय राजगीर के कुलपति शिशिर सिन्हा ने शिष्टाचार भेंट की। बिहार खेल विश्वविद्यालय के कुलाधिपति नीतीश कुमार से शिशिर ने खेल के क्षेत्र में पहले जैसे सहयोग की अपेक्षा की। कुलपति ने कहा कि सीएम के दूरदर्शी नेतृत्व में प्रदेश समृद्धि, सशक्तीकरण और आत्मनिर्भरता की नई ऊंचाइयों को छुएगा। 

