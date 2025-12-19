Language
    उद्योग का हब बनने की राह पर बिहार; 2000 एकड़ में इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रानिक सिटी, 150 एकड़ में स्टील प्लांट, और भी बहुत कुछ...

    By Arun Ashesh Edited By: Vyas Chandra
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 07:47 PM (IST)

    Bihar News: बिहार अब उद्योग का केंद्र बनने की राह पर है। राज्य में 2000 एकड़ में एक इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक सिटी निर्माण का प्रस्‍ताव रखा गया है।  इस ...और पढ़ें

    उद्योग वार्ता में मुख्‍य सचिव के समक्ष स्‍टील प्‍लांट लगाने का प्रस्‍ताव। जागरण आर्काइव

    राज्य ब्यूरो, पटना। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने कहा है कि निवेश को सुगम बनाने के लिए जरूरत पड़ी तो नीतियों में तत्काल संशोधन किया जा सकता है। नई नीति बनाई जा सकती है।

    वे शुक्रवार को यहां उद्योग वार्ता में आए उद्यमियों को संबोधित कर रहे थे। इस बैठक में निवेश के कई प्रस्ताव आए। वेलांकनी समूह के के सलाहकार शशि शेखर ने दो हजार एकड़ में विस्तृत इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रानिक सिटी की स्थापना का प्रस्ताव दिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अहमदाबाद स्थित दिवराज स्टील के एमडी मोहित कुमार पटेल ने 150 एकड़ भूमि पर स्टील प्लांट का प्रस्ताव दिया। अल्ट्राटेक सीमेंट के सीनियर एग्जीक्यूटिव अमरेन्द्र कुमार ने भी अपनी भूमि संबंधी समस्याओं से मुख्य सचिव को अवगत कराया।

    फ्लोटिंग हाउस का पेश क‍िया मॉडल 

    रश्मि ग्रुप के चिराग पटोडिया ने 500 एकड़, ओरना 24 इंडस्ट्रीज के प्रबंध निदेशक कुंदन सर्राफ ने सौ एकड़ जमीन की मांग की। जीयाेफास्ट के साकेत बगारिया ने भी औद्योगिक इकाई लगाने के लिए जमीन की मांग की।

    पालनजी इंडस्ट्रीज के एंटरप्रेन्योर सुधीर केशरी ने बिहार मे आधुनिक फर्नीचर बनाने का प्लांट स्थापित करने के लिए एक विस्तृत प्रस्तुतिकरण दिया। आरा के एंटरप्रेन्योर एवं अपसाइक्लिंग एक्सपर्ट कुमार प्रशांत ने फ्लोटिंग हाउस का माॅडल पेश किया। 

    बैठक में एडुरत्नम की निदेशक तान्या राज ने भुगतान में हो रही देरी की शिकायत की। मुख्य सचिव ने एक सप्ताह के भीतर भुगतान का आदेश उद्योग विभाग को दिया। 

    पायलट प्रोजेक्‍ट के रूप में स्किल बेस्‍ड ट्रेनिंग सेंटर 

    तान्या राज स्किल बेस्ड ट्रेनिंग सेंटर शुरू करेंगी। मुख्य सचिव ने इसे अगले साल जनवरी में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू करने पर विचार करने का आदेश उद्योग विभाग को दिया।

    कैमूर स्थित इएसइ इनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक अनिल कुमार चौरसिया की शिकायत पर मुख्य सचिव ने एनएच-2 के समीप कुदरा ब्लाक की सड़क को प्राथमिकता के आधार पर दुरुस्त करने का आदेश दिया। 

    बैठक में उद्योग विभाग के सचिव कुंदन कुमार, उद्योग निदेशक मुकुल कुमार गुप्ता, ऊर्जा सचिव मनोज कुमार सिंह सहित मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित रहे।