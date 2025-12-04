बिहार में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 46 आईएएस अधिकारी पदोन्नत
बिहार सरकार ने 46 आईएएस अधिकारियों को उच्चतर वेतनमान में प्रोन्नति दी है। 1996 बैच के विपिन कुमार और राहुल कुमार को शीर्ष वेतनमान मिला है। कई जिलाधिका ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य सरकार ने बुधवार को भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के कुल 46 अधिकारियों को उच्चतर वेतनमान में प्रोन्नति प्रदान कर दी। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है।
इसमें 1996 बैच के अधिकारी और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) के अध्यक्ष विपिन कुमार को टॉप पे-स्केल (शीर्ष वेतनमान) में प्रोन्नत किया गया है। इसी बैच के राहुल कुमार को भी शीर्ष वेतनमान का लाभ दिया गया है।
2013 बैच के योगेंद्र सिंह को विशेष सचिव वेतनमान में पदोन्नति मिली है, जबकि श्रीधर चिरीबोलू को प्रधान सचिव बनाया गया है।
कई जिलाधिकारियों को भी विशेष सचिव स्तर का वेतनमान मिला है, जिनमें शामिल हैं, भागलपुर के डीएम नवल किशोर चौधरी, मुजफ्फरपुर के डीएम सुब्रत कुमार, पश्चिम चंपारण के डीएम धर्मेंद्र कुमार, बांका के डीएम नवदीप शुक्ला, मधुबनी के डीएम आनंद शर्मा और जमुई के डीएम नवीन कुमार।
विशेष सचिव स्तर में पदोन्नत अन्य अधिकारी हैं, शैलजा, रंजीता, छिरिंग वाई भूटिया, जय प्रकाश सिंह, सत्य प्रकाश शर्मा, अरुणाभ चंद्र वर्मा, उपेंद्र प्रसाद, गीता सिंह, अरुण कुमार झा, नंद किशोर साह, नवीन कुमार सिंह, कमलेश कुमार सिंह, राजीव कुमार श्रीवास्तव, विद्यानंद सिंह, शैलेंद्र कुमार, मनोज कुमार, अंजुला प्रसाद, सत्येंद्र कुमार सिंह, सुनील कुमार, पवन कुमार सिन्हा एवं महावीर प्रसाद शर्मा।
इसके अलावा, निम्नलिखित अधिकारियों को अपर सचिव स्तर के वेतनमान में प्रोन्नति दी गई है, तनय सुलतानिया, तरनजोत सिंह, विशाल राज, आरिफ अहसन, विवेक रंजन मैत्रेय, कुमार गौरव, योगेश कुमार सागर, अनिल कुमार, अभिलाषा शर्मा, संजीव मित्तल, संजय कुमार, रूबी, कृष्ण कुमार, संजय कुमार सिंह, अभय कुमार झा एवं दीपेश कुमार।
सरकार द्वारा की गई इस व्यापक प्रोन्नति कार्रवाई से विभिन्न प्रशासनिक पदों पर काम कर रहे IAS अधिकारियों को नए दायित्व और अधिकार प्राप्त होंगे।
