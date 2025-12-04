बिहार में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 46 आईएएस अधिकारी पदोन्नत

राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य सरकार ने बुधवार को भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के कुल 46 अधिकारियों को उच्चतर वेतनमान में प्रोन्नति प्रदान कर दी। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है।

इसमें 1996 बैच के अधिकारी और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) के अध्यक्ष विपिन कुमार को टॉप पे-स्केल (शीर्ष वेतनमान) में प्रोन्नत किया गया है। इसी बैच के राहुल कुमार को भी शीर्ष वेतनमान का लाभ दिया गया है।

2013 बैच के योगेंद्र सिंह को विशेष सचिव वेतनमान में पदोन्नति मिली है, जबकि श्रीधर चिरीबोलू को प्रधान सचिव बनाया गया है।

कई जिलाधिकारियों को भी विशेष सचिव स्तर का वेतनमान मिला है, जिनमें शामिल हैं, भागलपुर के डीएम नवल किशोर चौधरी, मुजफ्फरपुर के डीएम सुब्रत कुमार, पश्चिम चंपारण के डीएम धर्मेंद्र कुमार, बांका के डीएम नवदीप शुक्ला, मधुबनी के डीएम आनंद शर्मा और जमुई के डीएम नवीन कुमार।