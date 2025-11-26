बंगाल को लेकर बिहार के गृह मंत्री का बड़ा दावा; ममता बनर्जी पर भी चर्चा कर गए सम्राट

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार के गृह मंत्री सह उपमुख्‍यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि‍ पश्चिम बंगाल में ममता दीदी (West Bengal CM Mamta Bannerjee) की नींव हिल गई है। इसलिए वे इस तरह की बात कर रही हैं।

एसआइआर के मुद्दे पर ममता बनर्जी के विरोध के मुद्दे पर वे मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्‍होंने कहा कि भाजपा तो 3 से 77 विधायक पर पहुंच गया।

इस बार बंगाल में भाजपा की सरकार होगी। ममता दीदी को जो बोलना है बोलती रहें। उन्‍होंने यह भी कहा क‍ि अपराध समाप्‍त नहीं हुआ है, लेकिन अपराध पर कार्रवाई हो रही है।

संगठ‍ित अपराध को नीतीश कुमार ने समाप्‍त किया है। उन्‍होंने सुशासन दिया है। आपराधिक घटनाएं चिंता का विषय है, लेक‍िन आगे उसको भी ठीक करना है।

गृह मंत्री ने की एटीएस की सराहना, मना स्थापना दिवस

बिहार पुलिस के आतंकवाद निरोधक दस्ता (ATS) का 12वां स्थापना दिवस बुधवार को एटीएस मुख्यालय में मनाया गया।

इस मौके पर मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी (Deputy CM Samrat Chaudhary) ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया और एटीएस के अनुशासन और प्रतिबद्धता की सराहना की।

उन्होंने एटीएस के सुदृढीकरण के लिए लगातार प्रशिक्षण और संसाधन बढ़ाने के साथ अंतर एजेंसी समन्वय को मजबूत करने पर बल दिया।

बेहतर करने वाले किए गए सम्‍मानित

इस दौरान एटीएस की 12 सालों की उपलिब्धयों, प्रमुख आपरेशन और भविष्य की रणनीतियों पर संक्षिप्त प्रस्तुति दी गई। गृह मंत्री ने गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान कर अभियुक्तों को कोर्ट से सजा दिलाने वाली अनुसंधान टीम को प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया।