    बंगाल को लेकर बिहार के गृह मंत्री का बड़ा दावा; ममता बनर्जी पर भी चर्चा कर गए सम्राट

    By Rajat Kumar Edited By: Vyas Chandra
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 08:09 PM (IST)

    Bihar Politics: बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने बंगाल को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा बंगाल पर नजर रख रही है और वहां भी सरकार बनाएगी। उन्होंने ममता बनर्जी के बारे में कहा कि उनकी नींव हिल गई है। 

    एटीएस के स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन करते गृह मंत्री सम्राट चौधरी। साथ मे विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी, डीजीपी विनय कुमार, डीजी जितेंद्र कुमार, डीजी प्रीता वर्मा, एडीजी पंकज कुमार दराद। जागरण

    राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार के गृह मंत्री सह उपमुख्‍यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि‍ पश्चिम बंगाल में ममता दीदी (West Bengal CM Mamta Bannerjee) की नींव हिल गई है। इसलिए वे इस तरह की बात कर रही हैं।

    एसआइआर के मुद्दे पर ममता बनर्जी के विरोध के मुद्दे पर वे मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्‍होंने कहा कि भाजपा तो 3 से 77 विधायक पर पहुंच गया।

    इस बार बंगाल में भाजपा की सरकार होगी। ममता दीदी को जो बोलना है बोलती रहें। उन्‍होंने यह भी कहा क‍ि अपराध समाप्‍त नहीं हुआ है, लेकिन अपराध पर कार्रवाई हो रही है।

    संगठ‍ित अपराध को नीतीश कुमार ने समाप्‍त किया है। उन्‍होंने सुशासन दिया है। आपराधिक घटनाएं चिंता का विषय है, लेक‍िन आगे उसको भी ठीक करना है।  

    गृह मंत्री ने की एटीएस की सराहना, मना स्थापना दिवस

    बिहार पुलिस के आतंकवाद निरोधक दस्ता (ATS) का 12वां स्थापना दिवस बुधवार को एटीएस मुख्यालय में मनाया गया।

    इस मौके पर मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी (Deputy CM Samrat Chaudhary) ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया और एटीएस के अनुशासन और प्रतिबद्धता की सराहना की।

    उन्होंने एटीएस के सुदृढीकरण के लिए लगातार प्रशिक्षण और संसाधन बढ़ाने के साथ अंतर एजेंसी समन्वय को मजबूत करने पर बल दिया। 

    बेहतर करने वाले किए गए सम्‍मानित 

    इस दौरान एटीएस की 12 सालों की उपलिब्धयों, प्रमुख आपरेशन और भविष्य की रणनीतियों पर संक्षिप्त प्रस्तुति दी गई। गृह मंत्री ने गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान कर अभियुक्तों को कोर्ट से सजा दिलाने वाली अनुसंधान टीम को प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया। 

    इस अवसर पर एटीएस कमांडो के द्वारा होस्टेज रेस्क्यू आपरेशन का प्रदर्शन किया गया। इस आपरेशन का नेतृत्व एटीएस के एसपी नीरज कुमार सिंह ने किया। 

    मौके पर रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया जिसमें लगभग 50 एटीएस पदाधिकारियों एवं कर्मियों ने रक्तदान किया।

    इस अवसर पर गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी, डीजीपी विनय कुमार, डीजी प्रशिक्षण प्रीता वर्मा, डीजी बीसैप जितेंद्र कुमार, एटीएस के एडीजी पंकज दराद, डीआइजी राजीव मिश्रा समेत अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे।