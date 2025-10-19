Language
    दिवाली-छठ पर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में, डॉक्टरों की छुट्टियां रद, क्यूआरटी गठित

    By Nalini Ranjan Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Sun, 19 Oct 2025 06:22 AM (IST)

    दिवाली और छठ पूजा के अवसर पर बिहार का स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। डॉक्टरों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं और त्वरित प्रतिक्रिया दल (क्यूआरटी) का गठन किया गया है। अस्पतालों में अतिरिक्त बेड और दवाओं की व्यवस्था की गई है। एम्बुलेंस सेवाएं भी 24 घंटे उपलब्ध रहेंगी।

    Hero Image

    दीपावली-छठ पर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, डाक्टरों की छुट्टियां रद। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, पटना। राजधानी पटना सहित पूरे जिले में दीपावली और छठ महापर्व को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने चिकित्सा व्यवस्था को हाई अलर्ट पर रखा है। पटाखों और आग से संभावित दुर्घटनाओं के मद्देनज़र सभी सरकारी अस्पतालों में 24 घंटे इमरजेंसी सेवा चालू रहेगी।

    साथ ही क्विक रिस्पांस टीम (क्यूआरटी) गठित की गई है जो किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई करेगी। सिविल सर्जन डॉ. अविनाश कुमार सिंह ने निर्देश दिया है कि इस दौरान सभी चिकित्सकों और स्वास्थ्यकर्मियों की छुट्टियां रद रहेंगी।

    जिले के पीएमसीएच, आइजीआइएमएस, एनएमसीएच, पटना एम्स, गार्डिनर रोड अस्पताल, एलएनजेपी अस्पताल समेत सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में इमरजेंसी सेवाएं चौबीसों घंटे उपलब्ध रहेंगी।

    सिविल सर्जन ने बताया कि आग से जलने, झुलसने या पटाखों से घायल होने वाले मामलों को प्राथमिकता दी जाएगी। सभी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों को इससे जुड़ी दवाओं व संसाधनों का पूरा स्टाक रखने के निर्देश दिए गए हैं।

    जरूरत पड़ने पर दवाइयों की तत्काल आपूर्ति की जाएगी। निजी अस्पतालों को भी सतर्क रहने और सरकारी व्यवस्था में सहयोग करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही, भीड़-भाड़ वाले इलाकों और संवेदनशील जगहों पर एंबुलेंस की तैनाती की जाएगी।

    परेशानी होने पर करें संपर्क

    • पीएमसीएच कंट्रोल रूम: 0612-2300080
    • पीएमसीएच अधीक्षक: 9470003549
    • पीएमसीएच प्रिंसिपल: 9470003552
    • आईजीआइएमएस: 9473191807 / 0612-2297099
    • पटना एम्स: 9470702184 / 0612-2451070
    • गार्डिनर रोड अस्पताल: 8521861020
    • राजवंशी नगर एलएनजेपी अस्पताल: 9431022000
    • सिविल सर्जन कार्यालय: 9470003600