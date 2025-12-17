बिहार ग्रामीण लीग के लिए कुल 1900 खिलाड़ियों ने दिया ट्रायल, पटना से बनेंगी 24 टीमें

जागरण संवाददादा, पटना। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन (बीसीए) के सौजन्य से आयोजित होने वाली बिहार ग्रामीण लीग के लिए बुधवार को पटना में चयन कार्यक्रम संपन्न हुआ। कंकड़बाग की लक्ष्य क्रिकेट अकादमी और राजेंद्र नगर स्थित शाखा मैदान पर अंतिम दिन 226 खिलाड़ियों ने अपना हुनर दिखाया।

अंतिम दिन उन क्रिकेटरों ने ट्रायल दिया, जिन्होंने लीग के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था। 14 दिसंबर से शुरू हुए चयन कार्यक्रम में जिले से कुल 1900 खिलाड़ियों ने भाग लिया। मीडिया प्रभारी व दोनों मैदानों की संयुक्त चयन प्रक्रिया के कोआर्डिनेटर रूपक कुमार ने बताया कि ट्रायल में चयनकर्ताओं ने सभी क्रिकेटरों पर विशेष नजर रखी। चार दिनों तक चले ट्रायल के दौरान शाखा मैदान और लक्ष्य क्रिकेट अकादमी पर चयनकर्ताओं ने खिलाड़ियों के बल्लेबाजों एवं गेंदबाजों के कौशल का आकलन किया।

इसके अलावा विकेट कीपरों की भी प्रतिभा देखी गई। बिहार ग्रामीण क्रिकेट लीग के चेयरमैन सरफराज हुसैन ने बताया कि जल्द ही पटना में मुकाबले शुरू होंगे। इस दौरान कई नामचीन हस्तियां भी शामिल होंगी। उम्मीद है कि इस दौरान कई बड़े स्टार खिलाड़ी देखने को मिलेंगे।