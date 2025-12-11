राज्य ब्यूरो, पटना। IAS Transfer and Posting: भारतीय प्रशासनिक सेवा के पांच अधिकारियों को नयी जिम्मेवारी दी गयी है। सारण, दरभंगा व भागलपुर के प्रमंडलीय आयुक्त बदले गए हैं। नवगठित तीनों महकमे में अधिकारियों की तैनाती कर दी गयी है। सामान्य प्रशासन विभाग ने गुरुवार को इस आशय की अधिसूचना जारी की।

सारण प्रमंडल के आयुक्त राजीव रौशन को उच्च शिक्षा विभाग का सचिव बनाया गया है। विभाग का अतिर‍िक्‍त प्रभार संभाल रहे मद्य निषेध, उत्‍पाद एवं निबंधन विभाग के सचिव शिक्षा विभाग के सभी दाय‍ित्‍वों से मुक्‍तों कर दिए गए हैं।

वहीं दरभंगा प्रमंडल के आयुक्त कौशल किशोर को युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग का सचिव बनाया गया है। मुंगेर प्रमंडल के आयुक्त अवनीश कुमार सिंह को भागलपुर प्रमंडल के आयुक्त की अतिरिक्त जिम्मेवारी दी गयी है। वहीं भागलपुर प्रमंडल के आयुक्त हिमांशु कुमार राय को दरभंगा प्रमंडल का आयुक्त बनाया गया है। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के विशेष सचिव निलेश रामचंद्र देवरे को सिविल विमानन विभाग का विशेष सचिव बनाया गया है। वे बिहार चिक‍ित्‍सा सेवाएं एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्‍त प्रभार भी संभालते रहेंगे।

बिप्रसे के अधिकारियों का स्‍थानांतरण बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों का भी स्‍थानांतरण किया गया है। इनमें दो पदाधिकारी दिल्‍ली के लिए विरमित किए गए हैं। वैशाली जिले के महनार की भूमि सुधार उपसमाहर्ता मेघा कश्‍यप को नई दिल्‍ली नगरपालिका परिषद के अधीन संयुक्‍त निदेशक के पद पर योगदान के लिए व‍िरम‍ि‍त कर दिया गया है।